Des de fa molts mesos, l’Orfeó Nova Solsona ha invertit moltes hores de treball i dedicació per fer realitat un ambiciós projecte que, finalment, serà realitat aquest dissabte, 19 de novembre. L’entitat coral solsonina podrà celebrar Santa Cecília d’una forma ben especial amb la interpretació de la Petite messe solennelle de Gioachino Rossini (1792-1868).

La formació destaca que es tracta d’una oportunitat única, exclusiva i irrepetible que té el públic solsoní per escoltar aquesta inusual composició escrita per a solistes, cor i l’acompanyament de dos pianos. En aquest sentit, per a l’Orfeó també és una oportunitat de treballar amb el jove talent del panorama musical del nostre país. Al seu costat hi intervindran els cantants Elsa Meneses, Ainhoa Aguilar, Adrià Mas i Joan Climent i els pianistes Marc Castellà i Jordi Castellà.

Rossini és recordat especialment per la seva carrera com a compositor d’òpera durant el primer terç del segle XIX. Als 37 anys va abandonar la composició operística i gairebé no va tornar a escriure fins a la darrera etapa de la seva vida. El 1863 va enllestir la Petite messe solennelle que fou estrenada l’any següent a París, quatre anys abans de la mort del seu autor. En ella s’hi desplega tot el seu talent i va suposar la coronació del seu darrer període creatiu, tancant la seva contribució en el món de la composició. Refinada, intimista i elegant, forma part del que ell mateix va anomenar com a "pecats de vellesa" i és considerada el testament espiritual del compositor, potser degut al presagi de la seva mort propera.

El concert tindrà lloc a la catedral de Solsona a 2/4 de 10 del vespre i les entrades es poden comprar de forma anticipada a través de la plataforma https://entradessolsones.com/. L’Ajuntament, el Consell Comarcal, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i el Bisbat de Solsona han contribuït a fer-lo possible.

"És un autèntic privilegi que la nostra ciutat pugui gaudir d’un concert d’aquesta magnitud", destaca l'Orfeó Nova Solsona que assegura que aquesta obra ha suposat "tot un repte" i que vol que aquest projecte es converteixi en una nova pàgina de la seva centenària història.