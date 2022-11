Aquest matí part de l'equip de jardineres de la brigada municipal ha localitzat fins a una trentena d’excrements canins a la plaça de Sant Pere de Solsona. Avui, en lloc de descobrir-los inesperadament mentre passen la màquina desbrossadora, els han buscat per marcar-los amb banderoles de color fúcsia. Aquesta acció forma part d’una nova campanya de l'Ajuntament per conscienciar les persones que no recullen les deposicions del seu gos.

A més de les banderoles, s'han col·locat dos rètols temporals amb els missatges següents: "Series capaç de tallar la gespa sense tocar ni una banderola?" i "T'atreviries a deixar el teu fill/a jugant aquí?". També s'hi informa els vianants que cada banderola senyala un excrement i es demana a les persones que tenen gos que compleixin amb les seves obligacions i, a la resta, que col·laborin en la tasca de conscienciació.

La idea és mantenir aquest material a la plaça de Sant Pere durant una setmana i, posteriorment, fer-lo itinerants en altres indrets de la ciutat on se sol concentrar més brutícia d'aquest tipus. La plaça del Consell Comarcal, el barri Torregassa i la part enjardinada del carrer d'Àngel Guimerà són alguns dels llocs on també es portarà la campanya.

Aquesta acció de sensibilització s’ha ideat conjuntament amb les jardineres Carme Moraleda, Àngels Massana i Àngels Simon, que han advertit els responsables municipals sobre el problema que suposa per realitzar la seva feina l'incivisme dels propietaris de gossos que no en recullen les deposicions. "Cal que la gent s'imagini què suposa tallar l'herba i passar la desbrossadora en una zona on hi ha excrements. No podem tolerar que el personal municipal treballi en condicions indignes", assevera l'alcaldessa, Judit Gisbert, que ha demanat a la Policia Local reforçar la vigilància als parcs. Així mateix, s'ha decidit especificar a l'Ordenança de tinença d'animals domèstics la prohibició d'accés dels gossos a les zones enjardinades.

D'aquesta manera es complementa la campanya que va començar el mes passat per demanar a tothom que surti a passejar amb el gos que dugui bosses i aigua per diluir els orins. Igualment, des de l'OAC municipal es lliura un dispensador de bosses i un recipient de plàstic tou per dur aigua a tothom que tingui el gos censat i estigui al corrent del pagament de la taxa anual.

Al Ple de dijous vinent, dia 24, el govern municipal proposarà modificar l'ordenança per multar qui no porti ampolla i bosses i per prohibir l'accés dels gossos en espais enjardinats de la ciutat.