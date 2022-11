El grup caní dels Bombers de la Generalitat s'ha incorporat aquest divendres al matí a la recerca de Xavier Castelló, el mossèn de Solsona que està perdut des d'ahir a la zona propera al santuari de Lord. El cos explica que a la nit ha plogut fort i que els treballs per trobar-lo s'ha complicat.

L'home, que té 78 anys d'edat i va ser rector de Berga i Balsareny entre altres municipis, resideix actualment al seminari de la capital del Solsonès i ahir va anar a passar el dia al santuari de la Mare de Déu de Lord, al terme de Sant Llorenç de Morunys. A mig matí va anar a fer un volt pel seu compte i al voltant de 2/4 de 4, en veure que no tornava malgrat que havia dit que ho faria a les 2, els residents del santuari van avisar als serveis d'emergència.

El cos de Bombers va activar un dispositiu de recerca amb un equip de rescat del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i també un helicòpter per mirar de localitzar-lo, però quan es va fer fosc es va haver de retirar el suport aeri. Tot i això, durant el vespre una desena de dotacions dels Bombers van continuar fent la recerca del mossèn al voltant de la mola on hi ha el santuari. Es tracta d'una zona amb alguns indrets abruptes i de difícil accés que dificulten l'operatiu de recerca.

Una peça de roba per ajudar a seguir el rastre

Aquest matí de divendres, els Bombers han recollit una peça de roba de Xavier Castelló al seminari de Solsona i el grup caní de recerca l'està utilitzant per intentar trobar-ne el rastre. L'operatiu ha començat a les 6.33.

El cos de seguretat ha desaconsellat la participació dels veïns dels municipis de la Vall de Lord degut a la complexitat de la zona i de la meteorologia. De fet, a 2/4 de 10 de la nit la temperatura a la Vall de Lord és inferior als 10 graus i es previa que la mínima de Sant Llorenç de Morunys baixi fins als 4 graus durant aquesta matinada.

El mossèn Castelló va ser rector de Berga a principis de segle i també d'altres parròquies com per exemple Balsareny. Des de fa un temps resideix al seminari de Solsona sense tenir responsabilitats a cap parròquia.