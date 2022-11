La violència contra les dones s’ha de combatre també alçant la veu. Aquest és un dels missatges enguany del 25N, Dia internacional contra la violència envers les dones, al Solsonès. A Solsona i comarca s’han organitzat diferents actes des de les institucions públiques i l’Associació de Dones del Solsonès a partir de dimecres vinent fins al 3 de desembre. Un dels plats forts de la commemoració d’aquest any és el monòleg No solo duelen los golpes, de l’activista feminista Pamela Palenciano, per a l’alumnat d’ensenyament postobligatori de la comarca.

Dimecres vinent a dos quarts de dotze del matí, Pamela Palenciano serà al teatre comarcal per oferir el monòleg que ha dut a nombrosos teatres i instituts d’arreu del país i del món. Amb humor i ironia, posa sobre la taula la teranyina del patriarcat partint de la seva experiència personal com a víctima de la violència masclista quan era jove. És una activitat adreçada a l’alumnat de batxillerat, cicles formatius i del Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès, entre d’altres. El dia central del 25N, però, serà divendres vinent. La ciutadania està convocada a dos quarts de set de la tarda davant l’ajuntament de Solsona a una concentració i lectura del manifest de la jornada. L’endemà a les dues del migdia al vestíbul de la sala polivalent, l’Associació de Dones organitza el dinar popular “Hi érem totes”. Conèixer de primera mà l’estat del procés judicial contra les deu feministes manresanes encausades arran de les mobilitzacions del 8M del 2019 és un dels objectius d’aquesta trobada. Les inscripcions es poden fer a través del compte d’instagram @donessolsones, o bé per correu electrònic asdonessolsones@gmail.com. Enguany també es proposa commemorar aquest dia amb un espectacle que combina el recital poètic i la dansa-teatre. El divendres 2 de desembre a les vuit del vespre al teatre municipal de Sant Llorenç de Morunys, es representarà Biolentes. Cronograma incomplet de les violències, a càrrec de Noemí Busquets i Ivet Eroles. Literatura i pintura Els actes continuaran el 3 de desembre a les sis de la tarda a la sala d’actes de l’ajuntament de Pinós, on Ivet Eroles presentarà el seu llibre Dones al marge. Bruixes i altres històries d’estigma i oblit (Editorial Fonoll, 2021). Fins a aquesta data, d’altra banda, al bar El Casal es pot visitar l’exposició de pintura “Mirades valentes”, d’Anna Carmona (Seu d’Urgell, 1991). En aquesta mostra, la urgellenca representa diversos rostres que, junts, conformen una dona forta. Fotografia de Kàtia Prat Igual com s’ha fet els últims anys, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Solsona aprofiten la commemoració del 25N per donar visilibilitat a l’obra d’alguna artista de la comarca que, al mateix temps, s’alineï amb el missatge de la jornada. Aquest any es lliuraran reproduccions d’una obra de la fotògrafa Kàtia Prat, que a través d’un autoretrat expressa el trencament del silenci al voltant de les violències. La imatge s’acopanya d’un fragment del microrelat que l’escriptora pallaresa Ivet Relones ha escrit per a l’ocasió. Se’n farà una edició limitada a disposició de la gent en els actes institucionals i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del consistori solsoní i al taulell d’atenció al públic del Consell Comarcal. Els actes del 25N al Solsonès són organitzats pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal, la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Solsona i l’Associació de Dones del Solsonès amb la col·laboració dels ajuntaments de Pinós i Sant Llorenç de Morunys. La programació té el suport de la Diputació de Lleida, a través del Pla econòmic als consells comarcals per a la promoció de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGBTI, del Fons del Pacte d’Estat de Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat i del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.