Odèn convoca una setena edició del Mercat del Trumfo i la Sal que ha esdevingut quelcom més que una cita comercial. L’esdeveniment ja és un dels grans aparadors del municipi per donar-se a conèixer i, alhora, donar valor a les seves arrels tradicionals històriques a partir del conreu i producció de les patates i el clorur sòdic. Allò que a Odèn s’ha fet tota la vida.

El Mercat del Trumfo i la Sal obre als visitants el salí de Cambrils i les seves salines per ensenyar-los les tècniques ancestrals de producció. Alhora, el recinte firal es complementa amb la presència dels pagesos que conreen els trumfos i un entorn de tallers gastronòmics i tastos de productes agroalimentaris que fan de la jornada una experiència cultural i multisensorial.

El Mercat se sustenta sobre dos dels productes que enorgulleixen els veïns d’Odèn. El seu trumfo, plantat en terrenys que estan per sobre dels mil metres d’altitud, obté per aquesta situació geogràfica i per les característiques de la terra una qualitat i gust especials. Es tracta de patates de les varietats del bufet, Kennebec i Red Pontiac conreades de manera artesanal i sense l’ús de productes fitosanitaris. Pel que fa a la sal, el poble la fabrica a través d’una xarxa de sequies, canals i reguers amb la qual es porta l’aigua salada de les basses a les eres. Aquesta aigua salada prové de materials de la serra del Cadí i del Port del Comte dissolts en aigües superficials, convertint el salí de Cambrils en un dels únics a Europa en una zona de muntanya.

El Mercat oferirà dos espais, un d’artesanal i un altre de gastronòmic, en el qual es potencia aquest any els tastets de guisats amb trumfos, entre els quals trumfos negres amb cansalada, trumfo emmascarat amb cansalada, trumfo farcit de bolets i beixamel al forn, cupcake de trumfo, truita de trumfos i trumfos al caliu. Igualment, en aquest espai s’hi viurà la demostració culinària per part de Begoña Iglesias i Laura Pedrola del restaurant Villaró del bosc.

Entre les noves exhibicions que s’hi faran n’hi haurà de torn i de fabricació de neules. El programa també inclou un espectacle centrat en la igualtat de gènere i la conducció durant tot el matí de l’actor Pep Callau. Un servei de bus permetrà als visitants accedir amb comoditat al Mercat.

La regidora municipal responsable del Mercat, Judit Bajona, ha remarcat la importància de la cita per a la promoció dels productes agroalimentaris locals com una de les senyes d’identitat del poble.