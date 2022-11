Ha mort Joaquim Santaulària Massanés, qui va ser alcalde de Pinós entre el 1991 i el 1999 representant a Convergència i Unió (CIU). Santaulària va liderar el govern municipal durant una època complicada pel poble i pel conjunt de la comarca degut als grans incendis que van afectar el territori els anys 1994 i 1998. A més també va ser l'alcalde que es va encarregar de reformar l'entorn del santuari de Pinós, on encara hi ha l'actual ajuntament. Segons asseguren fonts de l'actual consistori, la gent del poble té molt bon record de l'etapa de Santaulària com a alcalde.

Institucions com l'Ajuntament de Pinós o el Consell Comarcal del Solsonès han mostrat avui el seu condol a familiars i amics del finat. El funeral de Joaquim Santaulària es celebrarà aquest dimarts a la 1 del migdia.