Els productors de trumfos (patates) d’Odèn van ser ahir un dels protagonistes del Mercat del Trumfo i la Sal que es fa cada any al nucli de Cambrils. Al costat dels trumfos, no hi van faltar parades d’altres productes alimentaris i artesans, i demostració d’elaboració de neules, de ceràmica amb torn i de confecció de cistelles. En total, s’hi van aplegar una quarantena de parades, que van atreure un públic nombrós.

La regidora de Turisme d’Odèn, Judit Bajona, es mostrava satisfeta de la resposta tant de paradistes com d’assistents: «Durant tot el matí de diumenge hi ha hagut molt bon ambient. A més, malgrat els avisos de fred, ha fet sol i ha convidat a passejar per les parades i visitar les salines». Judit Bajona també comentava que el servei de bus gratuït va funcionar molt bé, «s’ha omplert en hores punta». L’objectiu era facilitar l’accés i no col·lapsar l’aparcament a Cambrils, i per això el bus connectava l’Ajuntament d’Odèn amb el Salí de Cambrils, amb parades a Ca l’Agustí i a Casanova. El mercat tenia l’espai artesanal i l’espai gastronòmic, amb tastos de guisats amb trumfos. A més, es van fer visites guiades al Salí de Cambrils per descobrir com feien la sal antigament. La regidora va agrair la col·laboració dels veïns del municipi d’Odèn en l’organització del Mercat del Trumfo i la Sal, que s’ha convertit en un espai important de promoció dels productes agroalimentaris locals.