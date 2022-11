El primer cap de setmana de desembre torna la fira més solidària i màgica de l’any de Solsona, enguany estirada de divendres a diumenge. En la seva vuitena edició, la Fira del Tió, especialment pensada per al públic familiar, incorpora novetats, com un espai gastro-cultural amb música en directe i tapes, divendres al vespre, i un concert solidari a càrrec de Salva Racero Trio a l’hora del vermut diumenge al migdia. Així, si bé el mercat d’artesania, la fira d’entitats i la majoria de convocatòries es concentren durant una única jornada, el dissabte 3 de deu del matí a vuit del vespre, enguany també s’organitzaran actes paral·lels divendres i diumenge.

Un dels punts de més bullici serà la plaça de Palau. Divendres a partir de dos quarts de set de la tarda i fins a les onze de la nit s’hi celebrarà el primer TióFest, un nou espai gastro-cultural del Gremi d’Hostaleria, que després de l’èxit de la Fira de la Terra, ha decidit repetir el format, amb música en directe i tapes. Hi actuaran Trio Cardener i The Velcros.

Dissabte la Fira del Tió i el mercat dels artesans d’arts i oficis de La Menestrala ocuparan la plaça Major amb tretze parades. Per primera vegada, també hi haurà artesans de fora, que s’ubicaran a la plaça de la Catedral. Al carrer de Sant Miquel hi haurà la fira d’entitats. Com sempre, tothom que vulgui col·laborar amb la campanya de recollida de joguines noves de Creu Roja podrà fer-ho a la plaça de la Catedral.

Exposició i venda de tions als claustres

Tions de les mides més diverses i les formes més capritxoses podran veure’s a l’exposició que, després de tres anys, torna als claustres de la catedral. Com a novetat, la mostra també es complementarà amb diorames nadalencs de Playmobil. En aquest mateix espai podran comprar-se bastons i tions, en una venda que serveix també per alimentar el Rebost Solidari del Solsonès.

En un certamen eminentment familiar no hi poden faltar les activitats infantils. Dissabte d’onze a una, la plaça de Palau acollirà tallers gratuïts d’estampació botànica de roba, dibuix i pintura, decoracions i el racó dels contes, així com inflables i una xocolatada. També a les onze, però a NM Cuines, els adults poden participar a un taller de decoració d’una taula per Nadal (amb inscripció prèvia al 613004857). A la una, la companyia Sensedrama Teatre representarà Caga, Tió! a la plaça de la Catedral, mentre que Jaume Ibars tornarà a Solsona amb el número Que comenci el Nadal a dos quarts de cinc a la plaça de Palau. L’alumnat del cicle d’activitats comercials de l’escola Arrels II ho complementarà amb una altra xocolatada.

Encesa de l’enllumenat nadalenc

Dissabte a les sis, la plaça Major serà l’escenari de l’acte oficial d’encesa de l’arbre i l’enllumenat nadalenc i del lliurament de premis del concurs "Busca els tions als aparadors de la UBIC" . El programa continuarà amb una exhibició del Jove Ballet Solsoní a la plaça de la Catedral i l’actuació de l’Orfeó Nova Solsona, que començarà a la plaça Major però continuarà amb un recorregut per diferents indrets del nucli antic.

La 8a Fira del Tió de Solsona es clourà diumenge al migdia amb el concert solidari de Salva Racero Trio a les dotze del migdia al teatre comarcal. En aquest cas es proposa maridar música i vi a l’hora del vermut. El públic podrà gaudir-hi de cançons del disc Immortals, versions i temes que s’han convertit en himnes del rock català. La recaptació de les entrades, a través de la plataforma de venda d'entrades de Turisme Solsonès, es destinarà íntegrament al Rebost Solidari del Solsonès.

La Fira del Tió és coorganitzada pel Consell Comarcal, a través de Solsonès Fires, l’Ajuntament de Solsona, per mitjà de l’Agència de Desenvolupament Local, i La Menestrala, amb el suport de la Diputació de Lleida i la col·laboració de diverses entitats locals. Tot el programa es pot consultar al web http://firadesolsona.com/firadeltio/.