El Grup Volem Feina se suma un any més a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que se celebra del 19 al 27 de novembre i que té per objectiu conscienciar la ciutadania de l’impacte que els residus, sobretot tèxtils, tenen en el medi ambient. Com a acció sobre el terreny, les botigues de Volem Feina (Zona R, Moda amiga i Encants) pesaran els productes que venguin durant la setmana amb l’objectiu de visibilitzar els quilos de residus evitats gràcies a la compra i reutilització d’articles de segona mà.

L’activitat, que rep el nom de Waste Watchers (vigilants de residus), anirà acompanyada d’accions complementàries. La tècnica de medi ambient del Grup Volem Feina, Glòria Mujal, ha explicat que «l’entitat també calcularà, d’una banda, les emissions de CO2 i el consum d’aigua que s’haurà evitat amb els objectes venuts i, de l’altra, les hores de treball que s’hauran generat en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió».