Aquest dijous a partir de dos quarts de vuit del vespre, el Ple municipal de Solsona votarà el pressupost general per a l’exercici vinent, el darrer d’aquest mandat, que ascendeix a 11.021.953 euros. Aquests números representen un increment del 4,27 per cent respecte del pressupost d’enguany. Segons el govern municipal, la planificació pressupostària “es basa en l’austeritat, el control de la despesa pública i la cerca de l’eficiència” i reflecteix “el compromís amb l’estabilitat pressupostària i amb la sostenibilitat financera”.

La regidoria d’Hisenda defensa que el pressupost del 2023 es caracteritza pel “manteniment dels ajuts socials i les inversions, la millora dels serveis públics municipals, la transparència, la reducció del nivell d’endeutament i l’equilibri en els comptes”. Pel que fa a la gestió de la despesa, l’àrea de Medi Ambient és la que s’endú la part més important del pastís, amb un 14,35 per cent del pressupost; seguida de la d’Educació, amb un 8,53 ; l’Urbanisme, amb un 8,34 %, i Cultura, amb un 7,91 %. Per regidories, la de Desenvolupament Local és la que experimenta un increment més accentuat (48,5 %). Les inversions disminueixen un 22,4 per cent i se situen en 530.000 euros. Inclouen 250.000 euros per a la reducció del vas de la piscina, 50.000 per a la urbanització del barri de Sant Jaume, 50.000 per al pressupost participatiu, i 50.000 més per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici consistorial, entre d’altres.

40.000 euros més per a la plaça del Camp

El darrer Ple de l’any també inclou la votació d’una modificació de crèdit, la tercera d’aquest exercici, pel valor de 94.870 euros. D’una banda, es requereix disposar de 54.870 euros en compliment amb el Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, sobre l’increment de l’1,5 % de les retribucions dels treballadors públics, amb caràcter retroactiu a data de primer de gener de 2022. De l’altra, s’amplia el crèdit de l’obra de millora de la plaça del Camp amb 40.000 euros per a la renovació de l’enllumenat, nou cablejat, la instal·lació de reg als arbres i als nous espais enjardinats i diverses millores introduïdes a l’obra.

A banda de les qüestions econòmiques, la corporació municipal debatrà sobre la proposta de modificació de l’Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia, aprovada el 2016, per obligar els propietaris de gossos a dur bosses i ampolles d’aigua quan els treguin a passejar.