Les masies del Solsonès rebran en els pròxims dies un codi de geolocalització que permetrà saber als serveis d'emergència la seva localització exacta, en el cas d'una urgència. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha visitat aquest matí el Consell Comarcal per lliurar un total de 2.300 codis als diferents ajuntaments de la comarca, en un acte que ha comptat amb representants dels Agents Rurals, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil.

El lliurament dels codis suposa el punt final d'un projecte que ha tingut la col·laboració del Departament d'Interior, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, ubicat a Solsona, i del mateix Consell Comarcal i ajuntaments de la comarca. El resultat són uns imants per als residents de les masies, on queden recollits el nom de la masia, el municipi i un codi identificador que, en posar-se en contacte amb el 112, geolocalitza l'edificació amb precisió.

"El fet que les masies del Solsonès estiguin geolocalitzades suposa un avenç important en cas d'una emergència de qualsevol classe, a nivell de salut o de protecció civil", ha remarcat el conseller Elena, que ha definit el projecte "com un gran exemple dels beneficis de la tecnologia quan es posa al servei dels ciutadans". En la mateixa línia, la presidenta comarcal, Sara Alarcón, ha posat en relleu que els codis són una eina fonamental "en un entorn rural com al Solsonès, amb masies disseminades que no consten de carrer ni de porta i, per tant, són més difícils de localitzar". En aquest sentit, ha destacat que els imants aportaran tranquil·litat als veïns i, a la llarga, "actuaran en benefici del despoblament".

Per tal de confeccionar aquest sistema, els esforços s'han centrat a identificar totes les masies, consensuar els topònims i les coordenades, per tal de poder atorgar un codi. El treball sobre el terreny ha permès identificar fins a 2.300 edificacions aïllades que, a banda de masies, també inclouen granges o coberts agrícoles. La seva localització ara es pot consultar al mapa elaborat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, que ha col·laborat amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per tal de poder inventariar el conjunt de construccions disseminades.

L'esperança en els geolocalitzadors com una eina per millorar la seguretat del món rural s'ha fet palesa en el lliurament dels imants per part d'Elena, que després ha mantingut una reunió de treball interna amb els batlles de la comarca. A partir d'ara, cada ajuntament serà responsable de fer arribar els imants a cadascuna de les masies aïllades del territori per posar en marxa el sistema.