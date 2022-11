El proper dissabte 26 de novembre Prades acollirà la jornada “Bosc, Sol i Poble. Realitats i possibilitats de la gestió comunitària de l’energia i del bosc als pobles petits”. L’acta s’organitza el marc del projecte ACTUA- Fem coses al Baix Solsonès i rodalies, i amb la col·laboració del Consorci Leader de la Catalunya Central i la col·laboració de l’associació de Veïns i Veïnes de Prades de la Molsosa.

L’acte neix de la confluència d’interessos i preocupacions del veïnat i del teixit social que es remunta al 2020. La tardor del 2020 Prades ja va acollir una trobada per parlar sobre la gestió forestal multifuncional i l’economia social i solidària, on hi van participar el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, el Centre de la Propietat Forestal, l’experiència d’energia comunitària de Vilaplana (Baronia de Rialb), l’experiència de la Mancomunitat de Municipis del Berguedà per la Biomassa, i l’experiència de la casa de pagès de Biosca (Castelltallat). La trobada va donar un impuls a la voluntat de veïnes i veïns de Prades de promoure un projecte de biomassa comunitària a aquest petit nucli i, amb el suport del projecte ACTUA, es van organitzar amb associació de veïns.

L’interès que la gestió comunitària de l’energia desperta al petit poble de Prades és compartida per pobles veïns i per la mateixa estratègia de desenvolupament rural de la Catalunya Central, i la situació d’emergència climàtica i el context energètic i forestal fa palesa la urgència de plantejar espais organitzatius que facilitin la sobirania energètica i la millora de l’estat forestal. Aquest és l’objectiu de l’acte "Bosc, Sol i poble", rumiar conjuntament sobre quines possibilitats tenen els pobles petits d’avançar cap a la sobirania energètica des de la gestió comunitària de biomassa forestal i l’energia fotovoltaica.

L’acte s’organitza en quatre grans blocs. En el primer Jordi Vilalta, gerent del consorci Leader de la Catalunya Central, parlarà de la relació entre bosc, energia i comunitat i la importància del bosc i l’energia comunitària pel futur immediat dels pobles rurals de la Catalunya Central.

El segon bloc està reservat al paper de l’associacionisme forestal per la reactivació de l’economia i gestió forestal. Hi participarà el Jordi Tarradas, gerent de BOSCAT- Federació Catalana d’Associacions de Propietaris/es Forestals de Catalunya, i Gemma Comella, tècnica de la recentment creada associació forestal de la Vall de Lord, compartint la seva experiència sobre les oportunitats de la gestió forestal conjunta i la vinculació amb la inserció sociolaboral.

El tercer bloc introduirà el concepte de comunitats energètiques i posarà sobre la taula possibles vincles que es poden establir entre la gestió forestal, l’energia fotovoltaica i la gestió comunitària. Aquest tercer bloc és encapçalat per Santi Martínez de Km0 energy i de l’Antoni Reig, representant de l’experiència de biomassa comunitària de Vilaplana i alcalde de la Baronia de Rialb.

Finalment , el quart i darrer bloc, la cooperativa l’Arada presentarà les principals característiques i diferències entre l’associacionisme i el cooperativisme rural com a opcions d’organització comunitària.