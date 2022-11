Una desena de cases del nucli de Sant Climenç, a Pinell, es troben sense línia de telèfon fix, a causa d’un robatori de cable telefònic que es va produir al municipi la setmana passada. L’alcalde de Pinell, Benjamí Puig, explica que Telefónica s’ha compromès a restituir el material danyat, «però encara és hora que ens informin sobre quan tenen previst fer el recanvi».

Els responsables del robatori es van endur uns 500 metres de cable i, posteriorment, el van abandonar al bosc, probablement perquè es van espantar en ser vistos pels veïns. Els Mossos d’Esquadra van retirar el material danyat i l’endemà se’l va endur la companyia.

Des d’aleshores, Puig lamenta que Telefónica encara no ha concretat quan té previst substituir el cablatge. Per aquest motiu, el batlle reclama més agilitat a la companyia, «ja que mentrestant els veïns continuen pagant un servei bàsic, sobretot, per aquelles persones que no disposen de telèfon mòbil».