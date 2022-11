Solsona tornarà a comptar aquesta campanya de Nadal amb una botiga de botigues per dinamitzar el comerç local. Per segon any consecutiu, hi haurà una botiga de Nadal, un establiment de les botigues associades, on es podrà trobar idees per a regalar amb el lema #regalasolsona. Es tractarà d’un local, situat al carrer Castell, que en primer lloc farà d’aparador dels establiments adherits i, en segon lloc, serà un espai de venda.

Amb aquesta iniciativa, la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona espera generar notorietat i tràfic als comerços i, a la vegada, contribuir a dinamitzar l’activitat comercial al municipi. En total, hi participen 48 establiments associats a UBIC Solsona de diversos sectors, incloent el sector de l’alimentació. A la botiga el client trobarà productes, xecs regals i experiències i molta rotació del producte. Per cada compra, la clientela serà obsequiada amb un val descompte en la pròxima compra en l’establiment físic durant les festes de Nadal. La botiga romandrà oberta des del 2 de desembre fins al 5 de gener (ambdós inclosos).