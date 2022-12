El trenet de Nadal tornarà a circular aquest desembre per carrers i places de Solsona. Des del 2020, aquesta iniciativa és una de les atraccions més populars per festes entre el públic familiar, i enguany se n’amplia l’oferta fins a cinc dies i amb un recorregut més extens fora muralles.

Aquest any, com a principal novetat, el recorregut s’amplia pel passeig del Pare Claret, la Pujada del Castellvell i l’entorn de l’avinguda del Cardenal Tarancón, la carretera de Manresa i l’àmbit de la carretera de Torà. Durant el trajecte, sonarà música i falques publicitàries d’establiments solsonins per promoure el comerç local.

El trenet funcionarà els dies 17, 18, 22, 23 i 24 de desembre, però els tiquets ja s’han posat a la venda en línia (al preu de 2 euros) a https://entradessolsones.com/activitat/trenet-de-nadal/. Els infants fins a 3 anys que seguin a la falda d’una persona adulta podran accedir-hi gratuïtament.

En concret, s’oferiran vuit viatges de 25 minuts de durada cada dia, sense parades, excepte el dia 24, amb quatre viatges només durant el matí. D’aquesta manera es vol arribar a més públic, ja que l’any passat, amb 32 viatges, hi va haver famílies que no van aconseguir plaça.

Aquesta activitat, organitzada per les regidories de Cultura i Educació amb el suport econòmic de la UBIC, té per objectiu oferir un al·licient a les famílies durant el període nadalenc i, alhora, dinamitzar els eixos comercials.