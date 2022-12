La temporada d’esquí beneficia als restauradors i hotelers de la zona, que es nodreixen del turimse de neu. Un dels establiments situats a peu de pista és l’Hotel Port 1730, que cada any rep l’arribada dels esquiadors. Marta Cuadros, la responsable de recepció, assenyala que l’inici de temporada està sent «una mica fluix, a causa de la falta de neu». No obstant això, apunta que el pronòstic de cara les pròximes setmanes és positiu, ja que per Cap d’Any ja tenen el 80% de l’ocupació.