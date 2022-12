La presència de neu és fonamental per poder viure una temporada llarga i amb bona afluència d'esquiadors. Enguany el Port del Comte ha obert amb gruixos d'entre 30 i 60 centímetres de neu al llarg de dos quilòmetres esquiables. El seu director, Albert Estella, es mostra esperançat per l'arribada de futures nevades i assenyala que cada vegada s'utilitzen més estratègies per retenir la neu natural a l'estació, com ara l'adaptació del terreny per conservar el fred o els paravents.

"Som una de les estacions que queda més al sud, i això repercuteix en les nevades", explica el director. En el cas del Port del Comte, es beneficien principalment de les borrasques que provenen del sud-oest, mentre que les del nord "solen arribar en forma d'aigua i vent". Normalment, apunta que solen caure entre 1.200 i 1.300 litres anuals a l'estació, de forma força regular, "tot i que sovint ens trobem que neva a destemps o no quan més convindria". En aquest sentit, remarca la importància de comptar amb eines que permetin produir neu artificial o bé retenir l'existent. Els canons de neu són una de les fórmules per excel·lència per produir neu, "sempre que ens acompanyi una temperatura prou freda". Per aquest motiu, ressalta que cal buscar solucions per retenir la neu natural, com ara els paravents, "que ajuden a retenir-la a la pista i eviten que se l'emporti el vent". A més, destaca que és important adaptar les pistes, "ja que la neu es fon més ràpid en els terrenys desgastats". En aquesta línia, el Port ja fa anys que va retirar les roques que antigament definien les seves pistes per crear "un domini més adaptat als esquiadors i resistent perquè es mantingui la neu". Amb tot, Estella posa en relleu que més enllà de dedicar esforços a tenir temporades llargues, "cal garantir la viabilitat de les estacions i apostar per una gestió sostenible, que permeti aprofitar els recursos naturals i gaudir amb la màxima plenitud dels dies que el temps ens regala neu".