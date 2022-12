El Port arranca després de mesos de treball

"El temps d'esquí dura només uns mesos, però la feina a l'estació s'allarga durant tot l'any", afirma el director del Port del Comte, Albert Estella, a les portes d'iniciar una nova temporada que afronta amb l'expectativa d'igualar o superar l'afluència d'esquiadors de l'any passat. "La feina està feta, amb els remuntadors i les pistes a punt, i ara només ens queda esperar l'element màgic que sempre és imprevisible, la neu", destaca.

De moment, l'estació arrenca temporada aquest cap de setmana amb l'obertura de cinc remuntadors i quatre pistes, a l'espera de l'arribada de noves nevades que permetin ampliar el domini esquiable. La borrasca que va arribar procedent del nord amb ventades va deixar poca neu, de forma que la majoria l'han produït amb els canons gràcies al descens de les temperatures dels últims dies.

De fet, la producció de neu artificial és una de les tasques que es desenvolupen abans de la temporada d'esquí, a partir d'un sistema de drenatges que permet aprofitar el desgel de les mateixes pistes. "La producció de neu és una forma d'estirar la temporada i, en el nostre cas, ens servim de la neu retinguda en la temporada anterior, davant la manca de rius i llacs pròxims", apunta el director.

A banda, durant els mesos en què l'estació roman tancada, Estella explica que també es treballa en l'adequació de les pistes d'esquí. Es tracta d'un treball que consisteix a desbrossar i retirar les roques i els elements que poden entorpir el pas dels esquiadors i sembrar herba als entorns esquiables, "per tal d'aconseguir unes pistes on sigui més fàcil retenir la neu i, al mateix temps, siguin més segures per al públic", assenyala.

Garantir la seguretat és un dels principals objectius al qual també es destinen esforços durant els mesos previs a la temporada d'esquí. Estella esmenta que es duen a terme treballs de manteniment a les instal·lacions, així com proves de càrrega, de frenada i dels motors d'emergència dels remuntadors. Alhora, remarca que es senyalitzen les pistes i es protegeixen els canons i les pilones amb materials tous homologats per tal de reduir el risc d'accidents.

La millora de la seguretat, així com la sostenibilitat i les infraestructures, és una de les principals inversions de l'estació, "ja que procurem prevenir els accidents i analitzar-ne les causes quan es produeixen per posar-hi remei". Per aquest motiu, argumenta que els queda poc marge de maniobra per invertir en l'ampliació del domini esquiable, "som una estació petita i rebem poc finançament públic en ser de propietat privada".

En aquesta línia, uUn dels hàndicaps a què han hagut de fer fer front enguany és l'increment de la despesa energètica. "En el nostre cas, la factura s'ha triplicat", assegura Estella. Malgrat això, indica que, de moment, no s'han plantejat reduir els horaris dels remuntadors, ja que esperen poder cobrir les despeses amb la venda de forfets. "En funció de com vagi la temporada i del nivell d'afluència, plantejarem un escenari o un altre", indica.

En aquest sentit, confia a poder igualar o superar la xifra d'esquiadors de la temporada anterior amb un públic familiar, "que és el que hem aconseguit fidelitzar més a la nostra estació", destaca. Estella comenta que l'any passat ja va notar que la gent tenia ganes de sortir després de la pandèmia i enguany "esperem mantenir aquest ritme, tot i que sempre dependrà de les nevades". Per això, desitja que el cel aviat els sorprengui cobrint l'estació de blanc.