Solsona va celebrar ahir dissabte una Fira del Tió que va omplir els carrers del centre de l’ambient nadalenc que en les pròximes setmanes marcarà el tarannà de les activitats comercials i d’oci de la capital comarcal.

Els carrers del centre es van omplir durant tota la jornada de famílies no tan sols de la mateixa Solsona sinó també de vingudes d’arreu de la comarca per passejar per un recinte firal format per vint-i-cinc parades. Entre els expositors hi havia venedors de tions però també les entitats solidàries del Solsonès. Els organitzadors de la Menestrala van apuntar que les vendes van ser molt satisfactòries per part dels firaires, de manera que intentaran repetir en la pròxima edició. Entre les entitats participants hi havia Creu Roja, Amisol, Fenix i l’associació que lluita per la defensa dels animals Adas. Els artesans es van situar a la plaça Major, les entitats al carrer de Sant Miquel i les activitats es van fer a la plaça de la Catedral, a la del Palau Episcopal i als claustres de la catedral.

Pere Obiols, de l’organització de la fira, va valorar molt satisfactòriament el desenvolupament de la fira: «Ha anat molt bé, estem molt contents, ha vingut molta gent no tan sols a la fira sinó també als actes que s’han organitzat en paral·lel». Obiols va remarcar que l’acte d’encesa de l’arbre també havia estat tot un èxit, amb una gran afluència de gent als carrers del centre de Solsona. En aquest sentit, Obiols va apuntar que «evidentment encara hem de fer una valoració oficial, però en general estem molt contents». El tècnic va apuntar, en nom dels organitzadors, que «de fet és el primer any després de la pandèmia i hem de dir que els carrers han estat plens i hi ha hagut molt ambient».

La Fira del Tió és coorganitzada pel Consell Comarcal del Solsonès, mitjançant l’entitat Solsonès Fires, l’Ajuntament de Solsona i l’Agència de Desenvolupament Local, la Menestrala, i també té el suport de la Diputació de Lleida i la col·laboració de diverses entitats locals que són presents a l’esdeveniment.

La vuitena edició de la Fira del Tió de Solsona es clourà avui diumenge al migdia amb el concert solidari a càrrec de Salva Racero Trio a les dotze del migdia al Teatre Comarcal i un programa gastronòmic.