El veïnat del Vinyet de Solsona ja pot passar a recollir a l’OAC municipal el codi Masies 112, que facilitarà la localització de casa seva als serveis d’emergència en cas d’una urgència. El format del codi és un imant, per tenir-lo fàcilment a la vista, que recorda el telèfon d’emergències, el nom de la masia, el municipi i el codi identificador. A la capital de comarca es lliuraran un total de 258 imants dels més de 2.300 que hi ha per a les edificacions aïllades del conjunt del Solsonès.

A final de novembre, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va fer el lliurament d’aquests codis als ajuntaments de la comarca. Va culminar, així, un projecte que ha suposat uns quants mesos de treball transversal entre el Departament d’Interior, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Consell Comarcal del Solsonès i els consistoris. Els codis Masies 112 són una eina per tal de localitzar els veïns de les àrees disseminades amb la màxima precisió tant per a emergències sanitàries com de protecció civil. L’horari de l’OAC de l’Ajuntament de Solsona els dilluns és de 2/4 de 9 del matí fins a les 7 del vespre, ininterrompudament, i de dimarts a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.