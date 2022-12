La Casa Gran del Miracle, un edifici del gòtic civil tardà bastit l’any 1532 que funcionava com a alberg de pelegrins al santuari, s'ha obert avui al públic per mostrar el resultat de les obres de rehabilitació i museïtzació en tres espais que corresponen a l'antiga cuina, la sala del foc de rotllo i l'estable. Amb aquesta última intervenció, impulsada per l'Ajuntament de Riner, els visitants s'han pogut fer una idea més completa sobre la història i l'estructura de l'edifici.

L'alcalde de Riner, Joan Solà, ha destacat que la reforma dels tres espais s'emmarca en el projecte de recuperació de la Casa Gran del Miracle. En els últims anys, s'han impulsat actuacions com la restauració de la coberta i del pati interior, d'estil renaixentista, o l'adequació de sales d'actes o d'exposició, com ara l'Espai Barroc, que difon el llegat artístic d'aquest període. "La idea és rehabilitar l'edifici per poder tornar a admirar l'arquitectura del seu passat i, al mateix temps, convertir-lo en un alberg cultural, capaç d'acollir esdeveniments com la Fira de Nadal", ha explicat.

De fet, la jornada de portes obertes s'ha celebrat coincidint amb la Fira de Nadal, que ha aplegat una vintena de paradistes als baixos de la Casa Gran per exposar productes alimentaris i artesanals. D'aquesta forma, els visitants han gaudit de l'oferta gastronòmica i decorativa, mentre descobrien els espais restaurats. Un dels que ha generat més curiositat ha estat la sala del foc de rotllo, un indret on se solien escalfar els viatgers en els hostals o les fondes, definit per un foc central, amb llenya i un gran calder d'aram.

A banda, també s'han endinsat a l'antiga cuina, on s'elaboraven les menges per a les persones que s'allotjaven a la Casa Gran. En aquest espai, les obres han permès recuperar la llar de foc, l'aigüera o el paviment original i incloure elements de museïtzació com ceràmiques, gerres o coberteria. Finalment, la quadra, destinada als animals i als carros, ha estat condicionada amb palla a terra, corretges, collars, menjadores i dos plafons que expliquen com eren els viatges al segle XVIII.

La intervenció en els tres espais ha tingut un cost de 188.336 euros, finançats pel Departament de Cultura a través dels ajuts Leader i la Diputació de Lleida. Solà confia a obtenir noves subvencions per habilitar els espais interiors de la segona planta, actualment en desús, i consolidar un calendari de visites guiades a partir de l'any vinent.