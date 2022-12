L’Hotel La Vella Farga de Lladurs celebra per segon any consecutiu el seu mercat nadalenc, que tindrà lloc els dies 10 i 11 de desembre, obert a tothom i amb una àmplia oferta de productes, tallers, música, gastronomia i activitats per a totes les edats.

La plaça de la Vella Farga i diferents sales del recinte es convertiran en un espai per fer les compres nadalenques al Solsonès. Hi haurà punts de venda d’articles ben diversos, com accessoris de pell, roba, dolços, floristeria, decoració de Nadal, cosmètica natural, etc.

Però, a més, l’hotel vol convertir aquest mercat en una experiència per a tots els públics, oferint activitats paral·leles com tallers dedicats a fer corones de flors artesanes, perruqueria i estètica per a festes, tast de vins i formatges de proximitat, o espectacle de màgia per gaudir tota la família.

La gastronomia serà un dels altres grans protagonistes de l’esdeveniment. A banda de poder fer un menú de tapes a partir de 15 euros, el restaurant de La Vella Farga oferirà un menú especial que costarà 65 euros/persona. També es farà, els dos dies de fira, un vermut musical amb el duet acústic format per Elisa Mas i Marc Badia. Durant el mercat també actuarà el conegut cantant solsoní Marc Anglarill.

El mercat estarà obert el dissabte 10 de desembre i el diumenge 11, de 2/4 de 12 del migdia a 2/4 de 8 del vespre, i es vol consolidar com una de les cites nadalenques de referència al territori, convertint les compres nadalenques en una experiència per a tota la família.

Aquest esdeveniment permetrà també al públic veure l’hotel La Vella Farga -una renovada masia del segle XI enmig d’un paratge natural de més de 300 hectàrees de prats, boscos de pins i oliveres centenàries-, guarnit amb la seva espectacular decoració nadalenca.