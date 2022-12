Sant Llorenç de Morunys ha enllestit les obres de millora al camp de futbol municipal. Els treballs, que s'han dut a terme en un termini de sis mesos, han consistit a posar gespa artificial, renovar les banquetes, instal·lar noves portaries de futbol 7 i futbol 11 i preparar les canalitzacions per un sistema de reg, que es posarà en marxa en els pròxims mesos.

El regidor d'Esports de Sant Llorenç de Morunys, Joan Subirana, mostra satisfacció per la culminació d'una reforma que "suposarà una millora per al poble i que forma part d'un projecte integral per potenciar la zona esportiva del municipi i incentivar l'esport". En aquesta línia, en els últims anys, s'han impulsat millores al gimnàs i a la piscina i s'han obert pistes de pàdel i una pista de bitlles catalanes.

Dins d'aquest pla de millora del recinte esportiu, Subirana assenyala que el camp de futbol té un pes específic pel volum d'activitats que acull al llarg de l'any. En aquest sentit, explica que la idea de posar gespa artificial ja feia temps que es plantejava, "però en un inici es va descartar per l'alt cost que suposava la seva instal·lació". El projecte, però, es va recuperar a principis d'aquest any, "quan va sorgir la possibilitat d'utilitzar gespa reciclada, que surt a un preu més assequible, uns 90.000 euros", apunta.

La intervenció s'ha finançat amb fons propis de l'Ajuntament, amb una petita aportació per part del Club Esportiu de Sant Llorenç, que és l'actor principal que fa ús de les instal·lacions. El regidor destaca que, malgrat la inversió destinada a la remodelació del camp, els han quedat algunes actuacions pendents, com ara la compra de més portaries o la instal·lació del sistema de reg, que confia enllestir abans d'acabar el mandat.

En paral·lel, s'estan construint unes tanques entorn del perímetre del camp per tal de controlar-ne l'accés. L'objectiu del consistori, explica el regidor, és obrir el camp de futbol al conjunt de la població, a partir d'un sistema de reserves prèvies que permeti regular les entrades i sortides, més enllà de l'activitat que hi desenvolupa el Club Esportiu de Sant Llorenç, que gaudeix d'ús prioritari en les hores d'entrenament. Alhora, Subirana posa en relleu la voluntat que els alumnes de l'escola també puguin fer ús de les instal·lacions.

Amb tot, el regidor afirma que és "una gran alegria veure partits de futbol en un camp de gespa artificial". Ho defineix com un pas endavant per donar impuls a la zona esportiva del municipi, "ja que disposar d'unes bones instal·lacions ajudarà a incentivar l'esport entre els veïns, tot afavorint una millor qualitat de vida". En aquest sentit, espera poder veure complert el seu objectiu de millorar la zona esportiva del municipi en els pròxims mesos, amb les obres de millora al pavelló poliesportiu i amb la reforma dels vestidors del gimnàs.