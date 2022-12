El lliurament del Premi Solsonès es reprèn aquest any després del parèntesi a conseqüència de la pandèmia. Així doncs, el pròxim divendres dia 16 de desembre a les vuit del vespre, es reconeixeran els títols assolits en la categoria individual i per parelles per part del taekwondista solsoní Jorge Monteagudo.

Col·leccionista de títols en Hapkido A part de la seva pràctica de la disciplina de Taekwondo, art marcial coreana que practica des del 1989 on és cinturó negre 5è DAN, Jorge Monteagudo va aconseguir el campionat d’Espanya d'Hapkido per parelles el mes d’octubre de l’any passat, competició que ja havia guanyat l’any 2018 i també assolit el subcampionat el 2019. Addicionalment, el desembre del 2021 a Barcelona, es va proclamar també vencedor del campionat de Catalunya d'Hapkido. Un premi amb actuació musical Dins del mateix acte, una vegada lliurat el Premi Solsonès 2022, Pol Solé i Jaume Sánchez oferiran una actuació musical. La vetllada serà conduïda per Xavier Solé i Pla i comptarà amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.