Les obres de millora a la carretera d'accés al Port del Comte des del Coll de Jou s'enllestiran després de l'hivern. La previsió era finalitzar els treballs abans de l'inici de la temporada d'esquí. No obstant això, l'alcalde de La Coma i la Pedra, Ramon Costa, assenyala que les tasques van començar amb un cert retard, fet que comportarà un endarreriment en intervencions com l'enquitranament o la millora de les cunetes. Costa assegura, però, que la carretera es mantindrà oberta i demana prudència als conductors, especialment en els trams en obres.

El projecte, impulsat pel Departament de Territori amb un pressupost d'1,3 milions d'euros, va començar després de l'estiu. Durant els darrers mesos, s'ha treballat en l'estabilització de talussos amb un cert risc de despreniment, en la millora del traçat de la carretera o en l'excavació d'una rasa per a la fibra òptica. El batlle explica que alguns d'aquests treballs encara continuaran al llarg d'aquest mes, "però confiem a poder culminar el gros de l'obra amb l'entrada de l'hivern, sempre que les temperatures ho permetin".

De fet, Costa destaca que hi ha dues actuacions que quedaran ajornades a la primavera, ja que no es poden executar sota baixes temperatures. Es tracta de l'enquitranament de la carretera o la millora de les cunetes amb formigó. Amb l'execució d'aquestes obres, es posarà punt final a un projecte àmpliament reivindicat al territori per millorar les condicions de seguretat en una carretera força transitada, especialment durant els mesos d'hivern, quan l'estació d'esquí del Port del Comte està en funcionament.

L'alcalde posa de manifest el deteriorament d'una carretera antiga que es va construir amb l'obertura del Port del Comte. Les principals mancances, indica, es troben en el desgast del ferm o en els problemes que han donat en els últims anys alguns talussos que es troben entorn el vial. En aquest sentit, considera que l'obra permetrà millorar les condicions de comoditat i seguretat en la conducció, tant de les persones residents com de les usuàries de l’estació d’esquí del Port del Comte.