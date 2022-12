Les obres per millorar el traçat de la carretera LV-3002 d’Hostal del Boix al nucli de Su, dins del terme municipal de Riner, començaran l’any que ve. La Diputació de Lleida ha tret a licitació el projecte històricament reivindicat per l’Ajuntament de Riner que té per objectiu reduir la sinuositat d’un vial amb continuïtat a la carretera BV-3001, que enllaça amb Cardona i la C-55.

Fa anys que el municipi de Riner reclamava intervenir a la LV-3002, que forma part de les carreteres locals per accedir al santuari del Miracle des de Cardona. L’alcalde de Riner, Joan Solà, explica que es tracta d’un tram amb «un traçat molt sinuós, amb corbes perilloses i poca visibilitat, i amb una amplada de calçada de 4,5 metres que dificulta el pas de vehicles». De fet, el projecte per la millora del traçat de la LV-3002, que forma part de la xarxa de carreteres locals de la Diputació de Lleida, ja va sortir a licitació a finals de l’any passat, però va quedar desert. D’aquesta forma, la junta de Govern de la Diputació de Lleida va tornar a aprovar el projecte, amb els preus actualitzats, el juny d’aquest any, un cop estimades les al•legacions presentades. El pressupost actual és de 569.586,93 euros (amb IVA inclòs) i el termini de presentació d’ofertes és fins al 13 de gener del 2023. Una vegada s’adjudiqui l’obra, la previsió és executar-la en un termini de sis mesos, per tal de poder-la culminar a mitjans de l’any vinent. Amb l’objectiu de millorar les mancances actuals esmentades, les obres que s’han projectat se centren en la millora del traçat, reduint significativament les corbes més pronunciades del vial, eixamplar la calçada fins als 7 metres i avaluar i corregir els possibles impactes ambientals que es puguin produir. Alhora, el projecte també preveu renovar el ferm actual, especialment en aquells trams on es trobi més desgastat. L’alcalde de Riner considera que l’obra suposarà un pas endavant en la millora de les condicions de seguretat per als conductors i, al mateix temps, permetrà establir «una millor connectivitat entre el nucli de Su i per extensió el santuari del Miracle, un important pol d’atracció turística, amb Cardona i la C-55, que és la principal via de connexió del Solsonès amb Barcelona i rodalies».