Lladurs ha culminat la primera fase de rehabilitació i consolidació del castell, que s'ha centrat en la reconstrucció de l'antiga torre i la sala adjacent. L'objectiu de l'Ajuntament és consolidar en aquests espais un centre d'observació astronòmica. Les reformes es completaran la setmana vinent amb la instal·lació d'un projector i un telescopi portàtil que permetrà observar els astres des del capdamunt de la torre.

L'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, explica que el consistori treballa amb el propòsit d'organitzar activitats d'observació astronòmica "en un entorn singular que gaudeix d'unes vistes esplèndides". De fet, aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte d'habilitar la torre i els seus entorns com un punt d'atracció turística i un lloc de trobada per al veïnat del municipi.

Amb la idea de recuperar aquest complex històric, amb més mil anys d'història i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional, l'Ajuntament va arribar a un acord amb el propietari del terreny l'any 2020 per obtenir la titularitat del castell. A partir de la cessió, l'equip de govern va començar a idear el projecte de rehabilitació que consta de set fases, per tal de tirar endavant les diferents actuacions a mesura que el consistori aconsegueixi les subvencions necessàries.

La primera fase del projecte, que ha tingut un cost de 230.000 euros, s'ha desenvolupat gràcies al finançament del Departament de Cultura i també als ajuts europeus Leader. Recentment, l'Ajuntament ha rebut una nova subvenció de Cultura de 70.000 euros per impulsar la segona fase del projecte, dedicada a rehabilitar l'església de Sant Martí de Lladurs, que és annexa a la torre. "Els treballs consistiran a reparar la coberta i els tancaments i adaptar l'interior com un espai cultural per acollir espectacles, concerts o xerrades", detalla l'alcalde. El cost total de l'obra, que es durà a terme al llarg de l'any vinent, serà de 115.000 euros i el consistori espera poder fer front a l'import a través dels fons Next Generation.

El batlle destaca que les següents fases del projecte es dedicaran a rehabilitar la resta de sales per consolidar un centre d'interpretació del castell, construir unes tanques perimetrals per reforçar la seguretat de la construcció i millorar els entorns consolidant un itinerari amb els punts d'interès de la vora, com ara les Fonts de Lladurs. Rovira posa en relleu que "les fases són vives, ja que sempre van precedides d'una inspecció arqueològica que pot aportar nous indicis d'on eren les parets antigament i cal tenir-ho en compte". Amb tot, destaca que per veure completat el projecte "poden passar anys", però confia a fer visitable l'edificació aviat, amb l'adequació del nou espai astronòmic.