Navès atrau nombrosos visitants a la Fira de Santa Llúcia

Navès ha tornat a acollir aquest matí la tradicional Fira de Santa Llúcia, en una edició que ha atret nombrosos visitants majoritàriament de la comarca del Solsonès. El certamen ha aplegat enguany una vintena llarga de paradistes d'artesania i alimentació, que han detectat més contenció a l'hora de comprar a causa de l'augment generalitzat dels preus, tot i que han fet un balanç positiu de les vendes al final de la jornada.

Una de les paradistes, Marta Rigall, de la xocolateria Salt del Colom de l'Espunyola, ha explicat que aquesta ha estat una de les edicions més concorregudes, tenint en compte que els darrers anys el certamen va quedar limitat per la pandèmia. També ha afegit que les vendes s'han mantingut, "tot i que la gent mira més la butxaca i les compres són més limitades, ja que es continuent venent torrons i xocolatines però amb menys caixes per família".

Productes típics del Solsonès, com ara els trumfos, també han tingut presència en el certamen. Jordi Redorta, de la botiga Trumfos Puigsobirà, ha valorat en positiu l'afluència de públic al llarg del matí. "Per a nosaltres, és una oportunitat per donar-nos a conèixer i promocionar els productes de proximitat". Al seu costat, s'han aplegat altres productors de la zona, que han trobat a faltar més expositors del territori per donar més dimensió a la fira.

De fet, l'alcalde de Navès, Josep Maria Casafont, ha destacat que a última hora han fallat alguns paradistes, de forma que el nombre de parades ha estat menor del previst. No obstant això, Casafont s'ha mostrat satisfet per una edició "que ha demostrat que la gent torna a tenir ganes de sortir després de la pandèmia". A banda de l'exposició i venda de productes, el públic ha gaudit de la mostra d'oficis artesans o de l'exhibició d'escultura en motoserra a càrrec de Pepe Lorente, campió estatal.