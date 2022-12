La Casa Gran del Miracle de Riner acull una exposició de l'artista Isabel Ribalta, qui exhibeix una col·lecció d'obres d'estil abstracte elaborades amb la tècnica del pouring. La singularitat d'aquest estil és que l'artista no utilitza pinzell, sinó que es basa en el vessament directe de la pintura sobre el suport, en aquest cas sobre fusta o llenç de cotó. Ribalta ha treballat també les tècniques de l'acrílic i l'oli, especialment en obres abstractes però també figuratives.

L'exposició inclou una quinzena de creacions, la majoria de les quals de petit format (20x20 cm). La mostra es va obrir al públic el 6 de desembre, amb motiu de la Fira de Nadal de Riner, i serà visitable a la primera planta de la Casa Gran fins al 8 de gener.

Nascuda a Matamargó de Pinós (el Solsonès), tot i que actualment resideix a Callús, Ribalta treballa en l'àmbit del disseny gràfic. És una artista autodidacta, que utilitza el pouring "com una manera d'experimentar per aconseguir diferents resultats, buscant crear formes i colors" i alhora "com una tècnica de relaxació personal".

El pouring o art fluid és una tècnica pictòrica que pertany a l'art abstracte, en la que s'utilitzen acrílics barrejats amb coles per crear una pintura líquida que s'aboca sobre un llenç o un altre suport. D'aquesta manera, els colors van creant suaument formes, efectes i imatges diferents depenent dels moviments que fem en abocar la pintura, les tècniques utilitzades o les eines que incloem al procés.

És un art abstracte que no té com a objectiu la representació de la realitat, només el plaer del procés pictòric i traslladar aquestes sensacions a l'espectador. És gairebé un art meditatiu en què es projecten imatges orgàniques i psicodèliques, relacionades amb el moviment i el color, deixant que la pintura flueixi sobre el suport escollit.