El nou espai del Servei Connectem de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) es posa en funcionament aquesta setmana per oferir un servei més complet a les persones que busquen feina. El seu horari serà de 2/4 d'11 del matí a 2/4 de dues del migdia els dijous a la biblioteca Marc de Cardona i els divendres a la biblioteca Carles Morató de Solsona.

Coordinat per una tècnica d’orientació laboral per donar suport als usuaris i dinamitzar les activitats, el nou espai serà de lliure accés i disposarà d’ordinadors per preparar o actualitzar el currículum, consultar ofertes o dur a terme qualsevol altra tasca relacionada amb la recerca de feina. Per fer-ne ús només cal estar inscrit al Servei Connectem i estar donat d’alta com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

El primer taller, el 24 de gener

També s’hi organitzaran tallers fora de l’horari d’atenció al públic que tindran com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones del territori. L’oferta s’adaptarà a les necessitats que es detectin entre els usuaris. La primera convocatòria serà un taller per superar amb èxit una entrevista de feina, que es programarà el 24 de gener al matí a la sala cultural de l’ajuntament. L’impartirà Carlos Bella, expert en desenvolupament personal i professional.

La creació d’aquest espai del Servei Connectem és una de les línies de treball d’un nou projecte que posa en marxa l’Adlsolcar. Des d’ara i durant el 2023, s’executarà un pla per millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur i la competitivitat del teixit productiu del territori i afavorir la cobertura de llocs de treball a través de l’atracció i la fidelització del talent. Accions com aquestes estan finançades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.