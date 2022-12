El pessebre vivent de Vilandeny, a Navès, no es durà a terme aquest Nadal per manca de relleu en l'organització. La Comissió de Festes de Gargallà, que cada any s'encarregava de preparar el conegut com a pessebre de les tres comarques (Solsonès, Berguedà i Bages), s'ha vist obligada a suspendre la cita nadalenca, que en les dues darreres edicions tampoc es va poder celebrar per la pandèmia.

Una de les organitzadores de l'espectacle, Josefina Vilajosana, explica que en els dos anys d'aturada obligatòria per les restriccions covid "els ànims s'han desinflat i la majoria de gent que s'encarregava de l'organització del pessebre s'ha fet gran". Alhora, comenta que "al jovent li costa implicar-se en els preparatius, que comencen gairebé dos mesos abans de l'estrena". En aquest sentit, Vilajosana remarca que els membres de l'organització lamenten la pèrdua d'un pessebre amb trenta anys d'història, que era capaç d'aplegar un centenar de participants procedents de municipis de la vora, amb un estret vincle amb el nucli de Vilandeny. De fet, en l'última edició l'any 2019, el pessebre va aconseguir atraure prop de 2.000 espectadors al llarg de quatre funcions. Davant les bones xifres d'assistència, Vilajosana apunta que la voluntat de la comissió és treballar per poder recuperar el pessebre de cara l'any vinent. "De ganes d'actuar mai en faltaven, però es necessita gent implicada en la feina prèvia que comporta muntar un espectacle a l'aire lliure". Vilajosana confia que el parèntesi d'enguany serveixi com a estímul perquè les noves generacions s'animin a recuperar-lo. El Solsonès torna a acollir el pessebre d'Ardèvol Tot i que el pessebre vivent de Vilandeny, almenys aquest any, no es durà a terme, el Solsonès sí que tindrà representació pel que fa a aquesta tradició nadalenca. El nucli d’Ardèvol, a Pinós, sí que celebrarà el seu tradicional pessebre vivent. El durà a terme els dies 17, 18, 26 de desembre, i 1, 6 i 7 de gener, en dues sessions cada dia, a 2/4 de 7 i a 2/4 de 8 de la tarda. Cada Nadal, el poble d’Ardèvol, de solament cent habitants, reuneix prop de dos-cents actors, tant del poble com dels pobles veïns, per fer les representacions del pessebre vivent des de ja fa vint-i-vuit anys.