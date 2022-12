La prohibició d'orinar al carrer o la pràctica del nudisme són dues de les normatives de la nova ordenança de convivència ciutadana, que l'Ajuntament de Solsona preveu aprovar inicialment en el primer ple de l'any. Es tracta d'una modificació de la norma aprovada l'any 2004 que el consistori ha tret a consulta pública, juntament amb el reglament orgànic municipal, fins ara inexistent.

El nou redactat de l’ordenança de convivència ciutadana, en el qual s’ha treballat en el decurs d’aquest mandat, si bé manté articles de l’anterior, preveu situacions per a les quals la normativa de fa divuit anys ha quedat obsoleta o que directament no s’hi recullen, com ara la prohibició de la pràctica del nudisme o estar-se en els espais públics només en banyador o una peça de roba similar, que passaran a ser sancionables.

També s'hi ha incorporat la prohibició de defecar o orinar a la via pública, conductes que seran tipificades com a greus quan es realitzin en espais de concorreguda afluència de persones, siguin freqüentats per menors o es faci en edificis catalogats. Tant en aquest cas com l'anterior, els agents informaran que aquestes conductes estan prohibides i, en el cas que l'actitud persisteixi, s'imposarà una sanció.

Un altre dels aspectes del nou document és la regulació més detallada de les barbacoes, fogueres i pirotècnica. Per exemple, es prohibeix fer barbacoes fora dels llocs autoritzats, així com encendre fogueres no autoritzades per l'Ajuntament. D'altra banda, tampoc es permet disparar coets, petards i, en general, focs artificials a l'espai públic, llevat de les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere.

La tinença i consum de drogues a la via pública també queda més especificada, de forma que queda prohibit al consum o tinença de drogues, il·legals per la legislació vigent, als llocs, establiments o transports públics. Alhora, també es veta la col·locació de plantes de cànnabis o similars als balcons o llocs visibles des de la via pública.

Pel que fa al reglament orgànic municipal, d’ús intern, constitueix la font normativa bàsica d’organització institucional de l’Ajuntament, les obligacions dels càrrecs electes i la constitució, la vigència i finalització del mandat. Entre altres aspectes, s’hi regulen les intervencions en les sessions plenàries.

D’acord amb la legislació de la participació ciutadana, l’Ajuntament recollirà les opinions que li faci arribar la població fins al 13 de gener, per valorar la seva possible inclusió abans del ple del 26 de gener. Una vegada s’aprovin inicialment, tornaran a sotmetre’s a exposició pública, període durant el qual podran presentar al·legacions.