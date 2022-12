El trànsit rodat a la plaça del Camp de Solsona es reobrirà aquest divendres a la tarda, en el tram que fins ara romania tancat per les obres de construcció del nou paviment, des de l’establiment Camps fins a la connexió amb l’extrem del passeig del Pare Claret. No s’alliberarà tota l’amplada del vial encara, però sí la suficient per permetre el pas de vehicles. D’aquesta manera, es podrà recuperar l’estacionament de davant el Camps i Bufau.

Avançar l’obertura del trànsit a tot el perímetre de la plaça permetrà utilitzar la dotzena de places d’aquest tram transversal mentre s’acaben els treballs de l’indret, abans de final d’any. L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, explica que deu dies abans de Nadal s’adopta aquesta mesura arran de la "inquietud manifestada pels comerciants de l’entorn sobre la pèrdua de vendes a què consideren que han de fer front per la manca d’aparcaments a causa de les obres”. Mentrestant, es treballa “per acabar les obres, retirar totes les tanques i recuperar totes les places d’estacionament el més aviat possible”, afirma Gisbert. Probablement, serà al llarg de la setmana vinent. Aquests dies, fins que no s’estableixi la mobilitat definitiva, es mantindrà la senyalització provisional a l’entorn de la plaça i el doble sentit de circulació a la banda de la farmàcia. De totes maneres, l’alcaldessa deixa clar que “el futur de la mobilitat en aquest punt tan cèntric i estratègic de la ciutat s’ha d’estudiar conjuntament amb tots els agents directament afectats i de forma participada per la ciutadania”.