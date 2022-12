El Departament de Territori ha posat en servei aquest dissabte la carretera C-555, un cop finalitzades les obres per a transformar el vial que connecta les carreteres B-300 i BV-3002, a Pinós (Solsonès). Aquesta actuació, que ha suposat una inversió de gairebé quatre milions d'euros, ha consistit principalment en l'eixamplament de calçada i la millora del ferm al llarg de més de 8 quilòmetres. L'obra ha comportat el condicionament del vial, fins ara de titularitat municipal, per a configurar-lo com a carretera, ja que forma part d'un itinerari comarcal inclòs al Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC). Així, la nova C-555 s'incorpora a la xarxa de carreteres titularitat de la Generalitat, que suma 6.000 quilòmetres.

Durant la inauguració de la nova carretera, el conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares, ha explicat que "aquesta transformació, a banda de fer la vida de fàcil la vida de gent, millorarà el dia, ajudarà a fer que la gent conegui millor el Solsonès i el faci més competitiu". Els treballs han inclòs l'eixamplament del vial dels 5 metres d'amplada que tenia fins ara, als 7 metres, amb dos carrils de circulació de tres metres i vorals de mig metre cadascun, i la millora del ferm. Així mateix, s'han format cunetes transitables, s'han adequat els elements de drenatge i de senyalització horitzontal i vertical i s'han instal·lat noves barreres de seguretat.