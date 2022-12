Els restaurants tancaran un any que ha estat marcat per la puja del preu de l'energia i les matèries primeres. Tal com expliquen els establiments consultats per aquest diari, continuen facturant, però amb les despeses disparades el marge de benefici s'ha reduït. Davant d'aquest fet, s'han vist obligats a apujar els preus d'alguns plats (vegeu desglossat), encara que no en proporció a l'increment de costos. En aquest sentit, assenyalen les dificultats per trobar l'equilibri entre mantenir la clientela i evitar que el negoci hi acabi perdent.

En aquest context, els restauradors lamenten que la inflació arribi just després de la pandèmia, que ja va deixar tocar el sector. "La pujada de preus ens preocupa, ja que afecta els números i els resultats de facturació", fa notar el director comercial de Món Sant Benet, Adrià Cots, que alhora destaca que l'hostaleria ja venia d'uns anys en què la situació sanitària va limitar la seva activitat. La pandèmia va imposar moltes limitacions als bars i restaurants, que tot just s'estaven recuperant quan es van trobar amb un increment inesperat de les despeses.

El principal sobrecost s'ha produït en la factura de la llum, que en la majoria dels casos s'ha triplicat. En parla el responsable del restaurant Mirador de Montserrat, Josep Torras, que exposa que gairebé han de pagar més de llum que de proveïdors de peix i carn. Ho exemplifica el fet que el mes d'agost de l'any 2019 la factura de la llum va ser de 3.600 euros, mentre que la d'aquest agost es va enfilar a 8.600 euros, "malgrat que el consum va ser tres vegades inferior". A més, explica que, en un restaurant, s'ha de sumar la despesa dels forns o les fregidores que funcionen amb electricitat.

Alhora, els restaurants han viscut l'increment dels preus de les matèries primeres. "Les patates braves semblen fetes d'or", destaca el copropietari del restaurant Porta Ferro de Manresa, Josep Ferrer, fent referència a l'augment del cost de l'oli, però també d'altres aliments bàsics, com ara el tomàquet. En la mateixa línia s'expressa Joan Sala, del Mas de la Sala, quan afirma que "s'ha disparat el preu de productes com el bacallà, present en la majoria de cartes, i també del cafè" i descriu "la impotència que sentim els que estem al capdavant d'un negoci que ens estimem".

La majoria de restauradors consideren que les ajudes que els pot oferir l'administració els poden servir durant uns mesos, però no a llarg termini. Per aquest motiu, reclamen més contundència per regular els preus del mercat elèctric. "És indecent que les grans empreses s'enriqueixin mentre perjudiquen els petits emprenedors que volem tirar endavant un negoci", rebla el propietari del restaurant Gretta de Berga, Enric Armengou, que afegeix que "la classe política hauria de vetllar per protegir els petits establiments, que són els que donen vida als pobles i ciutats".

El sector confia que de cara l'any vinent els preus s'estabilitzin per tal de poder tirar endavant el seu negoci sense impediments. La majoria de professionals asseguren que des de fa mesos treballen solament per cobrir les despeses. Una sensació que, segons descriuen, és desencoratjadora per a un sector que ja acumula el desgast que va suposar la pandèmia. "En els últims anys, només han aparegut males notícies envers la restauració i, de cara l'any vinent, desitgem que aquesta dinàmica canviï", posa de manifest Jordi Ruiz, gerent del Kursaal Espai Gastronòmic i del restaurant La Pineda, que fa un agraïment a la clientela per haver-se mantingut fidel en aquests temps de crisi.

La inflació obliga els establiments a incrementar el preu dels menús

Els bars i restaurants fan mans i mànigues per cobrir l’augment de la despesa que han registrat en l’últim any. Una de les estratègies que molts han adoptat implica apujar el preu dels menús, però, en la mesura justa, per tal d’evitar perdre consumidors.

Ho explica el responsable del restaurant Mirador de Montserrat, Josep Torras, que posa en relleu que han hagut de tocar els preus d’alguns plats davant l’increment dels costos. No obstant això, assenyala que «no els hem apujat tant com ens agradaria, ja que corríem el risc de perdre clients pel camí». És el mateix argument que esgrimeix Josep Ferrer, al capdavant del restaurant Porta Ferro, de Manresa, on també han incrementat un pèl el cost del menú, «però no de forma exponencial a l’encariment dels productes, tenint en compte que la clientela està avesada a pagar un determinat preu».

Els restauradors assenyalen que, malgrat l’augment del cost d’anar de restaurant, els clients continuen mantenint l’hàbit. «A casa nostra hi ha molta tradició de sortir a menjar a fora, de forma que continuem omplint les taules amb normalitat i, encara més, en època de festes», apunta Joan Sala, del Mas de la Sala. Tot i això, és prudent a l’hora de valorar la situació de cara l’any vinent, ja que si no redueixen les despeses «ens veurem obligats a apujar més els preus».