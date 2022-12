Sant Llorenç de Morunys ha reforçat la vigilància policial entorn el camp de futbol després de trobar restes de botellots. L'Ajuntament qualifica "d'inacceptable" aquesta actitud i posa èmfasi en la necessitat de respectar els espais d'ús municipal com el camp de futbol, on recentment s'han enllestit les obres de millora per instal·lar gespa artificial i noves portaries i banquetes.

L'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, destaca que poc després d'estrenar el camp de futbol amb la nova gespa es van detectar restes de vidres a la zona. Com a resposta, l'Ajuntament va demanar intensificar la vigilància policial amb l'objectiu d'evitar aquests episodis que, fins al moment, no s'han tornat a repetir. El batlle confia que la població continuï sent responsable durant les festes de Nadal, quan es poden incrementar les sortides nocturnes. Actualment, s'estan construint unes tanques entorn del perímetre del camp per tal de controlar-ne l'accés. L'objectiu del consistori, explica el regidor d'Esports, Joan Subirana, és obrir el camp de futbol al conjunt de la població, a partir d'un sistema de reserves prèvies que permeti regular les entrades i sortides, més enllà de l'activitat que hi desenvolupa el Club Esportiu de Sant Llorenç, que gaudeix d'ús prioritari en les hores d'entrenament.