La Coma i la Pedra ha iniciat els tràmits per impulsar millores en la urbanització del sector tercer del Port del Comte. Recentment, l'Ajuntament ha tret a licitació la redacció del projecte per desenvolupar obres que permetin enquitranar els carrers i millorar l'enllumenat, el clavegueram i els serveis en general d'una zona d'unes 186 parcel·les, de les quals només se n'han construït 56, pel fet que actualment els propietaris no poden obtenir cap llicència d'obres perquè la situació del sector no està regularitzada.

L'alcalde de la Coma i la Pedra, Ramon Costa, explica que fa dècades es van vendre les parcel·les sense que les obres d'urbanització del sector estiguessin finalitzades, fet que va deixar algunes llicències suspeses. En aquest sentit, el batlle remarca que la voluntat del consistori és "desencallar la situació d'un sector que presenta els serveis amb molt mal estat a causa de la deixadesa dels últims anys". Els treballs consistiran a assolir el correcte funcionament dels serveis de la urbanització, com l'enllumenat i la xarxa de clavegueram, així com a enquitranar els carrers sense asfaltar, "per tal d'evitar les complicacions en la circulació quan plou o neva".

Costa detalla que primer es va intentar que els veïns creessin una junta de compensació, que s’havia de fer amb l'aprovació del 50% dels propietaris, però només va comptar amb el vistiplau d’un 10% del total. Així, el consistori va assumir-ne la responsabilitat i va passar el projecte de compensació a cooperació a través d'un decret que es va aprovar fa un any. Això implica que el consistori es farà càrrec de la gestió de les obres d’urbanització i de reparcel·lació del sector tercer. Tot i això, una vegada finalitzades les reformes, el cost d'aquestes repercutiran entre tots els propietaris de les parcel·les afectades, que són els responsables de fer-se càrrec econòmicament de la urbanització del seu sector.

De moment, però, Costa assenyala que encara no es coneix el cost real de les obres, tenint en compte que encara s'ha de redactar el projecte d'urbanització del sector tercer. Aquest està pressupostat en 164.195,11 euros (amb IVA inclòs) i la durada estimada del contracte és de sis mesos. Amb el projecte redactat, Costa explica que començarà el procediment per adjudicar les obres físiques per millorar els serveis i els carrers d'una part del sector tercer, mentre que la restant es farà més endavant.

En altres sectors hi ha una problemàtica semblant però amb solucions diferents. Per exemple, en el cas d’alguns carrers les obres es fan amb contribucions especials, és a dir, els veïns paguen el 90% i el consistori un 10%. En el cas del sector 3, el batlle afirma que legalment no és possible.