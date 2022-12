El servei de recollida de residus porta a porta a Solsona es veurà alterat per festes. Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener no hi haurà recollida. Per compensar-ho, el servei es reforçarà els divendres del 23 de desembre al 6 de gener amb la recollida de la fracció orgànica, juntament amb els envasos, i els diumenges 25 i 1 de gener amb les fraccions d’orgànica i paper. El diumenge 8 també es recollirà vidre, juntament amb l’orgànica.

Recollida de cendra D’altra banda, l’Oficina Ambiental recorda que durant l’hivern diàriament es pot treure cendra de llars de foc o estufes, igual que el tèxtil sanitari, els excrements d’animals domèstics i bolquers, amb l’etiqueta corresponent. És important comprovar que la cendra estigui completament apagada.