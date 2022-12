La cavalcada de Solsona recuperarà enguany el seu recorregut habitual després de la pandèmia. La comitiva reial tornarà a passar pel nucli antic del municipi i els Reis d'Orient tornaran a baixar de les carrosses per buscar la proximitat amb els infants, després que l'any passat la situació sanitària obligués a desviar el trajecte fora de les muralles i evitar els desplaçaments a peu.

Com sempre, Ses Majestats arribaran per l’avinguda del Cardenal Tarancón a partir de 2/4 de 7 de la tarda. Seguidament, continuaran el recorregut pel passeig i l’al·locució del rei Melcior es tornarà a dur a terme des de la capelleta de la plaça de Sant Joan. Ses Majestats baixaran del vehicle al portal del Castell, des d’on es desplaçaran a peu fins a la plaça de Sant Joan i, d’allà, fins a la catedral.

Enguany s’han invertit uns 20.000 euros en la renovació de la cavalcada amb novetats que la ciutat manté com a sorpresa. Així mateix, s’ampliarà la comitiva amb més patges reials. Per donar escalf als Reis en la seva parada a la ciutat, es mobilitzaran diverses entitats com l’Agrupament Escolta Pare Claret, l’Esplai Riallera, Amisol, el Centre Excursionista del Solsonès, el Consell Comarcal, les escoles de primària, l’Escola de Dansa, la Fundació Volem Feina, l’Orquestra Patinfanjàs, Tatrau Escola de Teatre, els Trabucaires de Solsona, entre altres.

Una visita als patges dinàmica

Enguany la visita dels patges es converteirà en un campament reial a la sala polivalent amenitzat per la companyia teatral cerverina Alea Teatre els dies 30 i 31 de desembre. El públic serà convidat a fer un recorregut amb actuacions pel campament de tots els emissaris i altres ajudants dels Reis d’Orient. Coneixeran espais com la fàbrica de les joguines i la zona dels carboners, fins arribar a lliurar als patges la carta adreçada a Ses Majestats.

Així mateix, el dimarts 3 de gener, Alea Teatre representarà l’espectacle itinerant Atlantis, inspirat en la mitologia històrica de l’Atlàntida. Sortirà a 2/4 de 7 de la tarda de la plaça de l’1 d’Octubre, passarà pel passeig del Pare Claret i el carrer del Castell fins arribar a la plaça Major i tornar pel mateix itinerari.