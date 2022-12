L'actual alcaldessa de Solsona, Judit Gisber,t serà l’alcaldable d’Esquerra Republicana a Solsona. Encapçala per primera vegada una llista. Gispert va substituir David Rodrígue a a l'alcaldia, amb el mandat iniciat, quan qui era alcalde va ser nomenat secretari de Govern locals i amb l'Aran. Judit Gisbert i Ester, actual alcaldessa de Solsona, ha estat escollida per unanimitat per la militància d’Esquerra Republicana al Solsonès com a candidata a les eleccions municipals del proper mes de maig de 2023. Ja quan va agafar les regnes de l'Ajuntament es va preveure que pogués tenir un perfil de lideratge entre els republicans que anés més enllà del mandat. La e Gisbert, de fet, era l'única candidatura que es va presentar a l'assembla en la que va ser ratificada, el passat dia 20, segons ha informat avui el grup d'ERC.

La ja candidat va explicar a l'assembla que “durant aquest any i mig com alcaldessa he tingut temps de posar-me al dia i aprendre, tot i que en un càrrec com aquest l’aprenentatge és continu”. I va recordar que el darrere mandat, amb "les derivades sanitàries, socials i econòmiques de la pandèmia de la Covid-19", ha estat difícil. "Hem intentat gestionar el més bé que hem sabut i amb la prioritat sempre al cap: les persones; han estat quatre anys al costat de les persones i aquesta continua sent indubtablement la nostra màxima, ser-hi, ser-hi i ser-hi”.

Malgrat que el context no ho hagi posat fàcil, la cap de llista ha assegurat que tenen “capacitat de gestió, esperit de treball i vocació pública per teixir nous projectes, així com una saca de feina feta, com diu sempre el David [Rodriguez]”, referint-se a l’exbatlle i excompany de govern.

Amb tot, tenint en compte una realitat en què la situació econòmica malda per fer-se protagonista, Gisbert ha posat èmfasi "en tot allò positiu" del període de govern, com la unió d’esforços en causes conjuntes, que ens travessen a totes i tots “i cal ser allà també, sumant en termes merament feministes, ecologistes i socials”. És per això que se serveix d’un equip majoritàriament renovat i rejovenit, que vinculi reptes nous, però igual de necessaris, amb l’experiència de govern. En aquest sentit, els membres s’aniran fent públics en les properes setmanes. “La visió és d’equip i amb equip i només col·lectivament i amb el benestar de la ciutadania com a eix central avançarem cap a la Solsona que volem”, assevera la candidata, que considera clau intensificar el treball als barris i incidir en tot tipus de realitats.

Judit Gisbert, a banda d’alcaldessa, també és la regidora de Cultura, Salut i Igualtat de l’Ajuntament de Solsona. La solsonina forma part del consistori des del 2019, quan el grup republicà va revalidar la majoria electoral en els darrers comicis municipals. Des d’aleshores, a banda de dirigir les regidories actuals, també ha capitanejat la cartera d’Educació. Va ser el setembre de 2021 quan la republicana va ser investida com a primera alcaldessa de Solsona, després de la renúncia en el càrrec de David Rodríguez. “La confiança que em van fer les meves companyes i companys en relació amb les meves aptituds i actitud, així com les pròpies circumstàncies personals em van permetre assumir el lideratge del govern municipal”, explica la també regidora de l’ens solsoní, que remarca l’acompanyament i el suport rebut per part de tot el personal municipal.

Diplomada en Dietètica i Alimentació, Gisbert ha desenvolupat la seva trajectòria professional en els sectors de la farmàcia i l’alimentació. Així mateix, la candidata es dota d’una àmplia experiència en el teixit associatiu local, del qual se’n declara ferma defensora. En aquesta línia, ha participat activament en entitats com el Carnaval de Solsona, la UBIC, el Jove Ballet Solsoní o l’AFA de l’escola El Vinyet.