L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha aprovat en el darrer ple municipal de l'any el pressupost general per a l'exercici vinent, que se situa en 1.780.674,19 euros. El pressupost ha estat aprovat per unanimitat amb els cinc vots a favor del govern local (Piteus per Sant Llorenç) i amb el vistiplau dels dos regidors al partit a l'oposició (Junts per Sant Llorenç), que han validat el còmput general per al pròxim any, però han considerat que cal vetllar per controlar més la despesa.

L'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, destaca que uns 707.350,56 euros del pressupost general corresponen a inversions, mentre que la resta a despeses corrents. També afegeix que "s'ha invertit part del romanent de tresoreria aprofitant el relaxament de les mesures de control per part de l'Estat, però, per aquest pròxim any cal tornar a controlar la despesa i, per tant, només s'han inclòs a pressupost aquelles inversions que estan subvenciones per altres administracions". D'entre les inversions previstes al pressupost, destaquen aquelles destinades als equipaments com les millores al cementiri municipal, per un valor de 36.300 euros; la reforma de la Sala Prioral i les Capelles del Monestir, amb 72.575,83 euros; o la reforma del poliesportiu municipal, amb 274.791 euros. A banda, també hi ha una part del pressupost dedicada a qüestions de caràcter més social amb l'adquisició d'habitatge al nucli antic, amb una inversió de 40.000 euros. Una part de les inversions també s'adreçaran a millorar les xarxes de camins municipals, amb projectes com la reparació de camins municipals, amb un import de 15.000 euros; la prolongació del carrer Escoles, amb 133.200,03 euros; o la millora seguretat de entrada al poble per la carretera de Berga, amb 98.699,70 euros. A més, en aquest pressupost també s'ha previst el cost del nou concurs de deixalles que inclourà millores en el sistema porta a porta, pressupostat en 36.784 euros, que funcionarà a partir de l'any vinent de forma mancomunada amb els municipis de Guixers i la Coma i la Pedra. De fet, aquest capítol ha generat controvèrsia amb el partit a l'oposició. El regidor de Junts per Sant Llorenç Roma Llohis qualifica "d'excessiu" l'import destinat a les millores a la deixalleria, "tenint en compte que ha incrementat un 30% respecte a l'any passat". Llohis explica que el seu grup polític ha decidit donar suport al pressupost "perquè considerem que hi ha un treball important al darrere a l'hora de buscar subvencions", però puntualitza que "encara cal incidir més en el control de la despesa, que continua sent elevada".