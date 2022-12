L’antic alberg del Miracle

El santuari del Miracle, situat al terme municipal de Riner, és un espai àmpliament visitat des de temps remots que alberga monuments reconeguts com l’església, amb el retaule barroc més gran de Catalunya, i d’altres que històricament han passat més desapercebuts, com l’antic alberg anomenat Casa Gran, que servia com a allotjament per a pelegrins i viatgers que acudien al centre religiós, on es conta que l’any 1458 dos pastors van ser beneïts per la Mare de Déu. Fins ara, aquesta antiga hostatgeria havia quedat eclipsada, però l’esforç d’un petit ajuntament que ha treballat per trobar recursos per rehabilitar-la i divulgar la seva importància, ha permès rescatar la seva història i obrir-la al públic.

L’alcalde de Riner, Joan Solà, explica que es tracta d’un edifici històric de gran interès patrimonial on es desenvolupava la vida de la majoria de viatgers que feien parada al santuari. La seva construcció va incloure diferents fases, que s’estenen al llarg del segle XVI fins al XVIII, de forma que hi conviuen estils arquitectònics propis del renaixement amb ampliacions de l’època barroca. L’edifici s’estructura al voltant d’un pati renaixentista, amb una escala monumental i galeries d’arcades, que representa una de les grans joies del conjunt. Malgrat el seu valor artístic, la construcció es va anar deteriorant amb el pas dels anys, quan les estades al santuari van esdevenir cada vegada més curtes. «És evident que l’edifici ja no compleix la seva funció original, però, com a ajuntament, tenim la responsabilitat de rescatar una part de la nostra història», destaca Solà.

Actualment, la Casa Gran és de titularitat de la Diputació de Lleida, però el seu ús està cedit a l’Ajuntament de Riner, que té l’objectiu d’impulsar un projecte de rehabilitació en el conjunt de l’edifici per convertir-lo en un equipament cultural. La primera acció del consistori per recuperar l’espai es va dur a terme l’any 2013 amb el trasllat de les oficines de l’Ajuntament a la primera planta de l’edifici. A partir d’aquell moment, es van començar a consolidar altres projectes, com una sala d’exposicions temporals, l’Espai Barroc, amb un muntatge divulgatiu sobre la influència del moviment a la comarca, i l’Espai Natura, que mostra la flora i la fauna característica del Solsonès. Sens dubte, però, una de les actuacions més importants dels últims temps ha estat la rehabilitació del pati interior, un dels grans elements patrimonials de la Casa Gran.

A més, recentment, l’Ajuntament de Riner ha obert al públic tres sales més de l’antiga hostatgeria del Miracle, que corresponen als antics espais de la cuina, el foc de rotllo i les quadres. Aquestes obres han permès completar la recuperació dels habitacles més emblemàtics de la planta baixa i del primer pis de l’antic alberg de pelegrins. Les actuacions s’han completat amb una museïtzació completa amb mobles, decoració i objectes adients a cada entorn. Amb aquests espais recuperats, l’objectiu del consistori és obrir l’edifici al públic l’any vinent, amb visites guiades que es faran amb reserva prèvia, tot i que també es mostrarà als visitants amb motiu d’esdeveniments especials, com la Fira de Nadal de Riner, que es va celebrar a l’emplaçament el 6 de desembre passat amb una bona acollida per part dels visitants.

Solà apunta que de cara al futur s’impulsaran noves fases d’obres per recuperar altres espais en desús situats a les plantes superiors de l’edifici. «La idea és rehabilitar la Casa Gran per poder tornar a admirar l’arquitectura del seu passat i, al mateix temps, convertir-la en un alberg cultural, que aporti vida al municipi», subratlla. Amb tot, indica que la rehabilitació de la Casa Gran és un projecte d’envergadura per a un municipi petit com Riner, de forma que «no hauria estat possible sense un equip de govern que creu fermament en el projecte ni sense les subvencions que ens han permès avançar i creure en aquest somni que esperem fer realitat».

En el peu de l’escala monumental hi ha una estàtua humana a mida real coneguda popularment com L’home del raïm o L’home del Miracle. Durant molt temps, es va creure que era el déu Bacus, però, en els últims anys, ha guanyat popularitat la versió que explica que els mestres de l’obra de la Casa Gran van voler immortalitzar en pedra un veí que apareixia a la zona però no volia treballar. La història diu que l’estàtua original va acabar esbocinada i se’n va construir una de nova.