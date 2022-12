El taekwondista Jorge Monteagudo da Silva (Barcelona, 1979) és el guanyador del Premi Solsonès 2022. El Consell Cultural Francesc Ribalta ha reconegut enguany la trajectòria de l'esportista en les disciplines del taekwondo i l'hapkido, en la qual l'any passat va assolir el campionat d'Espanya per parelles, així com la seva vinculació amb Solsona, on l'any 2013 va fundar l'escola d'arts marcials Taekwondo Solsona.

Què suposa en la seva trajectòria com a taekwondista el Premi Solsonès?

La veritat és que no me l'esperava gens, va ser una sorpresa molt agradable. Per a mi suposa una recompensa després de més de trenta anys de dedicació en el món del taekwondo i altres arts marcials que aprecio com l'hapkido. A més, em fa especial il·lusió que sigui un premi organitzat al Solsonès, la meva terra adoptiva en la qual he tirat endavant una escola per transmetre la meva passió per aquest esport.

Com a barceloní, per què va decidir obrir l'escola d'arts marcials a Solsona?

Per Solsona passava força sovint quan visitava a la meva germana al Port del Comte. Sempre m'ha resultat una ciutat atraient per la seva dimensió i per la seva gent. Aleshores, quan vaig decidir deixar el gimnàs on havia treballat durant molts anys per muntar una escola d'arts marcials, de seguida vaig pensar que Solsona era el lloc ideal on desenvolupar aquest projecte, tenint en compte l'escassa oferta de centres on aprendre aquestes disciplines.

Com va ser l'acollida de l'escola a Solsona?

Molt bona. De mica en mica, l'escola va anar guanyant popularitat i ara tinc alumnes de totes les edats. També és cert que el taekwondo o l'hapkido són disciplines que cada vegada desperten més interès entre els joves. En aquest aspecte, han ajudat molt els Jocs Olímpics amb referents com el taekwondista Joel González. L'any que va guanyar la medalla olímpica es van apuntar molts nanos al centre. En aquest sentit, és bàsic per als esports l'existència de figures referents. De fet, hem obert una altra escola d'arts marcials a Cardona, que també està tenint molt bona acollida. Considero important que existeixi la possibilitat de formar-se en les arts marcials en els municipis més petits.

Quins són els valors que li agradaria transmetre als seus alumnes?

Les disciplines com el taekwondo o l'hapkido ensenyen a tenir el respecte envers el rival i a desenvolupar una dinàmica d'equip. Són valors que es poden traslladar a la vida quotidiana. També són esports que fomenten una bona dosi de disciplina, constància i esperit de superació. Al llarg de la meva carrera com a esportista, he viscut moments difícils, amb lesions i altres circumstàncies que t'obliguen a posar-te les piles i començar de nou.

Actualment, quines són les seves perspectives de futur com a taekwondista?

Bona part del meu temps l'inverteixo en l'escola i em queda menys temps per entrenar, però no vull abandonar els reptes de futur. De cara l'any vinent, confio a poder participar en el campionat d'Espanya de taekwondo per a veterans i, seguidament, anar al Mundial, però sempre dependrà de com em trobi físicament. En el món de l'esport, mai pots donar res per fer, però m'agradaria mantenir l'esperit competitiu que m'ha definit sempre al màxim de temps possible.