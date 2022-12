El nucli d'Ardèvol, a Pinós, torna a acollir enguany el tradicional pessebre vivent amb la voluntat de revalidar el nombre de visitants d'abans de la pandèmia. La representació ja va aconseguir exhaurir les entrades en les funcions dels passats 17, 18 i 26 de desembre, amb uns 1.500 espectadors que van passejar-se per aquest llogarret reconvertit en un gran escenari. De cara les pròximes representacions, el dia de Cap d'Any, el 6 i el 7 de gener, l'organització també confia a assolir la plena ocupació.

Una de les participants més veteranes, Glòria Padullés, explica que aquest any el pessebre ha recuperat el format habitual, tenint en compte que l'any passat es va reduir l'aforament, així com el recorregut, per tal d'evitar aglomeracions davant la crisi sanitària. D'aquesta forma, el Centre Cultural d'Ardèvol, entitat organitzadora del pessebre, espera superar el nombre de visitants de les darreres edicions. De fet, enguany s'han avançat les dates del pessebre, amb l'objectiu d'atraure més públic durant les festes de Nadal, "que és quan la gent s'anima més a sortir".

Els visitants que s'acostin al nucli d'Ardèvol podran reviure les escenes d'inspiració bíblica i, alhora, conèixer com vivien el Nadal els avantpassats d'Ardèvol del segle XVIII, a partir de la recreació d'oficis i tradicions d'època. En total, sumen una quarantena de quadres repartits per espais exteriors i interiors d'Ardèvol, que enguany incorporen algunes novetats, amb nous personatges com una parella d'enamorats que festegen entorn el mercat. "Cada any s'incorporen canvis en les escenes que sovint passen desapercebuts, però ajuden a donar més realisme al pessebre", apunta Padullés.

Pel que fa al nombre de figurants, l'organització assegura que enguany el pessebre compta amb uns dos-cents participants, que poden variar depenent del dia i la sessió. Padullés explica que la col·laboració dels voluntaris és un dels grans valors afegits del pessebre, que reuneix habitants del mateix nucli d'Ardèvol, però també d'altres municipis veïns per prendre part en les representacions. També posa en relleu la presència de gent jove en l'organització dels preparatius del pessebre, "un fet que dona esperança per garantir la continuïtat de la tradició".

Padullés recorda que el pessebre, que l'any vinent celebrarà la 30a edició, ha guanyat popularitat gràcies a la gent que treballa per fer-lo possible. La feina per muntar el pessebre comença mesos abans, quan els membres de l’organització es distribueixen les feines de condicionament de l’ambient per deixar l’escenari a punt per a l'arribada dels actors, igual com també es preocupen de posar a punt els vestits i tota la roba necessària, pensar nous quadres i posar-los a la pràctica i totes aquestes tasques, "que són tant invisibles com imprescindibles".