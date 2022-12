La cooperativa Territori de Masies celebrarà el pròxim 31 de desembre la segona edició de Territori de Masies amb ulls de dones. L'activitat es durà a terme al santuari de Pinós, amb un esmorzar a l'hostal de Pinós, el restaurant obert més antic de Catalunya, a 2/4 de 10 del matí i, posteriorment, a 2/4 d'11 s’iniciarà la passejada guiada a l'hostal, al santuari i els seus entorns.

La jornada té com a objectiu recuperar la memòria històrica i popular de Pinós amb perspectiva de gènere, posant en relleu les experiències de les dones en diferents moments històrics i espais del santuari de Pinós. D’aquesta forma, la ruta buscarà analitzar la perspectiva de gènere de forma històrica en el relat patrimonial i en el relat comunitari popular.

El guiatge serà a càrrec de diferents veïnes del municipi i tocarà diferents temàtiques, com ara l'hostal, les guerres carlines, la Guerra Civil, el santuari, el parc de bombers i la prehistòria, a partir dels elements patrimonials i civils que es troben a l’entorn tant del santuari com l’hostal, el parc de bombers voluntaris, la creu de terme, la rosa dels vents o la serra de Pinós.

El preu de l’activitat, que inclou l’esmorzar i la passejada, és de vuit euros per les persones no sòcies i cinc euros per les sòcies.