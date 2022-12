Els patges dels Reis Mags han arribat avui a Solsona acompanyats per un espectacle infantil que ha captivat les famílies. La Sala Polivalent s'ha convertit en un autèntic campament reial de la mà de la companyia teatral cerverina Alea Teatre, que ha convidat el públic a fer un recorregut amb actuacions per espais ambientats com la sala de joguines o la zona dels carboners, fins arribar a lliurar als patges la carta adreçada a Ses Majestats. Les famílies encara podran visitar el campament reial dels patges fins demà.

Els emissaris dels reis han arribat puntuals aquest matí, quan desenes d'infants s'esperaven impacients a les portes de la Sala Polivalent amb les cartes plenes de desitjos. Les famílies accedien al campament reial per grups i acompanyats per dos follets d'Alea Teatre, que s'han encarregat de guiar els visitants per l'univers màgic dels Reis d'Orient. Al llarg del recorregut, han descobert com els emissaris i altres ajudants dels Reis treballen per emmagatzemar les cartes, transportar els regals o fabricar el carbó per als més entremaliats. Tot plegat acompanyat per les actuacions musicals de la companyia teatral.

El moment més esperat ha arribat quan els infants han conegut els tres patges reials, amb qui han compartit un moment emotiu de confidències sobre com s'han portat aquest any. En acabar la visita, les famílies han celebrat les cares de satisfacció dels més petits. "Ha estat una sorpresa el recorregut fins a conèixer els patges", comentava la solsonina Maria Ariza, que ha posat en relleu que els últims anys la visita dels patges va ser més limitada per la pandèmia. L'única pega que ha posat de manifest és el temps de l'itinerari, "que se'ns ha fet molt curt".

La companyia Alea Teatre tornarà a actuar el 3 de gener a Solsona amb l’espectacle itinerant Atlantis, inspirat en la mitologia històrica de l’Atlàntida. Sortirà a 2/4 de 7 de la tarda de la plaça de l’1 d’Octubre, passarà pel passeig del Pare Claret i el carrer del Castell fins a arribar a la plaça Major i tornar pel mateix itinerari. Pocs dies després, arribarà la cavalcada de Solsona, que recuperarà el seu trajecte habitual, des de l’avinguda del Cardenal Tarancón fins a la catedral.