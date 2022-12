El 47è Concurs de Fotografia del Carnaval de Solsona i el 32è Concurs de Fotografia Resol han obert el termini per a la presentació de les fotos, fins al dia 24 de gener. El veredicte serà oficial el pròxim dia 11 de febrer, per tal de poder portar a terme l’exposició durant la setmana de Carnaval. El lliurament de premis serà el dia de l’entrega dels Gegants Bojos.

El primer premi s’endurà 250 euros, la portada del tríptic del 2024 i un trofeu. El segon premi tindrà 150 euros i un trofeu, i el tercer premi, 100 euros i un trofeu. El Premi Especial Resol a la millor fotografia que identifiqui el Pop del Carnaval de Solsona s’emportarà 200 euros i un trofeu.

L’organització ha explicat que les fotografies poden utilitzar qualsevol tècnica fotogràfica en blanc i negre o color. Les obres presentades no han d’haver estat premiades en cap altre concurs. Al dors de la fotografia cal anotar el títol i, en un sobre tancat, el nom, l’adreça, el telèfon, el correu electrònic i el títol de la imatge seleccionada. En cas de pertànyer a alguna societat fotogràfica també cal que hi consti. El jurat estarà format per membres de l’Associació de Festes del Carnaval i experts i aficionats al món de la imatge.