L’Ajuntament de Solsona ha publicat les bases dels processos selectius per a l’estabilització de l’ocupació temporal, que afecta trenta-dos llocs de treball. Es posa en marxa, així, el procés d’estabilització de més envergadura que ha fet mai fins ara el consistori solsoní, en compliment el que estableix la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té per objectiu rebaixar-la per sota del 8 per cent.

En l’apartat d’ofertes d’ocupació del portal web municipal hi ha tota la documentació necessària per prendre part en aquests processos selectius. El termini de presentació de sol·licituds per concórrer-hi es tanca el 27 de gener. La majoria de processos selectius afecten l’Escola Municipal de Música, amb l’estabilització de tretze llocs de professor de música de grau superior i cinc de grau mitjà i una plaça d’administratiu/tiva. A les dependències centrals de l’Ajuntament, les convocatòries corresponen a les del gestor administratiu de la borsa d’habitatge i tres places dels Serveis Tècnics Municipals. També es convoca procés per al lloc de dinamitzador/a turístic, el de tècnic/a d’inserció laboral, una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca, dues de vigilant esportiu, una d’oficial del Casal de Cultura i Joventut i tres d’operari de brigada. Segons el regidor d’Administració, Ramon Xandri, la magnitud d’aquest procés, que arriba “després d’haver negociat l’oferta d’ocupació pública extraordinària amb els representants dels treballadors i sindicals el maig passat, respon a l’elevat grau de temporalitat existent a la plantilla municipal”.