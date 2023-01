Sant Llorenç de Morunys ha consolidat el projecte per millorar la connexió entre el poble i el pantà de la Llosa del Cavall. Recentment, l'Ajuntament ha obert al públic un camí circular amb el qual es pot arribar a peu fins al pantà sense la necessitat de passar per la carretera. En paral·lel, també s'ha creat una nova zona d'aparcament i de pícnic al costat de la zona dels caiacs, amb l'objectiu de potenciar les visites turístiques entorn l'embassament.

Fins ara, el camí del poble a la Llosa del Cavall no tenia una continuïtat definida, ja que hi havia trams que no eren practicables. "Aquest fet comportava que les persones que volien resseguir la ruta a peu o en bicicleta fins al pantà només ho poguessin fer per la carretera, amb la perillositat que això suposava", assenyala l'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu. D'altra banda, posa en relleu que, en el camí de tornada al municipi, el traçat quedava interromput en diferents punts, "de forma que era impossible dur a terme la ruta circular completa".

En aquest sentit, s'ha habilitat un camí des de l'oficina de turisme de Sant Llorenç fins al pantà, que avança en paral·lel a la carretera C-462. Per crear un recorregut circular, també s'ha adequat el segon tram de tornada al municipi, que segueix l'antic camí ral de Sant Llorenç, pel torrent de les Salines. El consistori ha incorporat senyalitzacions al llarg de l'itinerari, classificat com a via verda, que abasta uns tres quilòmetres de distància entre anar i tornar.

Per altra banda, el batlle explica que la segona actuació pretén facilitar l'accessibilitat a la zona d'oci del pantà, que té una gran demanda a l'estiu, sobretot pels més joves. En concret, s'ha adaptat un aparcament a la vora del pantà, on es troba una zona de bany i l'empresa local de lloguer de caiacs. Les obres també han permès crear una zona de pícnic per tal de millorar l'estada de les famílies que venen a conèixer l'embassament i els seus entorns.

Amb tot, Riu considera que la creació de la via verda i la millora dels accessos a l'embassament portaran més visites a la Llosa del Cavall, una de les icones de la Vall de Lord. "Fins ara, molta gent accedia al pantà amb cotxe, però ara hi haurà la possibilitat de fer excursions a peu des de Sant Llorenç", destaca l'alcalde. De fet, el nou camí d'accés al pantà complementarà l'oferta de rutes de senderisme al municipi, amb d'altres de ja existents com la ruta de les pomeres, a la zona del pont de Vall-llonga.

El projecte de la creació de la via verda circular, sumat al de l'adequació de l'àrea natural del pantà, han representat un cost d'entorn uns 180.000 euros. Les actuacions han estat finançades en un 50% pels plans de foment territorial del turisme de Catalunya. La resta de l’import del cost dels dos contractes s'ha cobert a través de fons propis de l’Ajuntament piteu.