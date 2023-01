Lladurs regularà l'accés motoritzat al pont del Clop de la Ribera Salada, una de les zones de bany que acull més visitants durant l'estiu. L'Ajuntament està adequant una zona d'aparcament per controlar l'entrada de vehicles, així com una caseta per a un vigilant que vetllarà pel compliment de les mesures de conservació del medi natural. L'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, explica que "l'objectiu és resoldre l'incivisme i evitar l'afluència massiva i desordenada de visitants entorn la ribera".

El pont del Clop, situat dins del terme de Lladurs, és un dels espais més atractius de la Ribera Salada, que rep nombrosos banyistes cada estiu. Rovira posa de manifest que, d'ençà que va començar la pandèmia, les visites a l'indret s'han multiplicat, "fet que ha provocat un increment de les actituds incíviques". El principal problema, assenyala l'alcalde, es produeix amb els pics d'afluència a la zona, "ja que no hi ha espai suficient per a tots els vehicles i la gent acaba aparcant de forma desordenada al costat de la ribera, obstaculitzant el pas".

Per aquest motiu, el consistori ha decidit regular l'accés a l'espai de cara l'estiu vinent amb la creació d'una zona d'aparcament amb les places limitades per evitar la massificació. "A partir d'aquest estiu, els visitants hauran de pagar un preu simbòlic per aparcar i accedir a la zona de bany i, en el cas que el pàrquing estigui complet, hauran de fer mitja volta", explica Rovira. La figura d'un vigilant, que romandrà a l'espai els dies de més afluència, permetrà regular el tema de l'aparcament, així com garantir el manteniment de l'espai i informar els visitants sobre la normativa relacionada amb el bany entorn la ribera.

De fet, l'Ajuntament de Lladurs va aprovar l'any 2017 una ordenança reguladora de l'espai de la Ribera Salada per tal de garantir la conservació del medi ambient. Entre les normes incloses en el text, hi ha la prohibició de l'abocament de deixalles o de fer fogueres, mesures de protecció de fauna i vegetació, així com la limitació de l'aparcament i de la circulació motoritzada d'acord amb la senyalització corresponent. Malgrat l'aprovació de l'ordenança, l'Ajuntament ha posat diverses sancions en relació amb l'estacionament en els últims anys, "de forma que ens hem vist obligats a anar un pas més enllà amb la creació d'un aparcament amb entrades i sortides controlades", remarca Rovira.

El batlle confia que aquesta mesura serveixi per pal·liar la massificació a la zona i afavorir la preservació d'un entorn amb un alt valor paisatgístic. A més, també remarca que tenir un accés regulat servirà per prevenir situacions de risc d'incendi, "ja que es podrà controlar de forma més efectiva la presència de visitants a la zona quan s'activi el Pla Alfa".